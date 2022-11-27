https://ria.ru/20221127/ukraina-1834614831.html
Bloomberg раскрыл неприятную для США правду об их роли на Украине
Bloomberg раскрыл неприятную для США правду об их роли на Украине - РИА Новости, 27.11.2022
Bloomberg раскрыл неприятную для США правду об их роли на Украине
Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду Соединенным Штатам из-за роста издержек, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:25
2022-11-27T19:25
2022-11-27T21:41
в мире
владимир путин
украина
сша
вашингтон (штат)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду Соединенным Штатам из-за роста издержек, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg."Американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса", — отметил он.По его мнению, со временем цена за ведение военных действий будет только расти. Так, Вашингтон больше не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут истощаться.Длительный кризис также вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, отметил Брэндс. Кроме того, обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе, добавил он.Украина, как считает обозреватель, для получения поддержки западных стран должна показать готовность к мирным переговорам, поскольку иначе США могут оказаться в невыгодном положении.После того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834588466.html
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в мире, владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Владимир Путин, Украина, США, Вашингтон (штат), Специальная военная операция на Украине
19:25 27.11.2022 (обновлено: 21:41 27.11.2022)
Bloomberg раскрыл неприятную для США правду об их роли на Украине
Bloomberg: конфликт на Украине перестанет приносить выгоду США в случае его продолжения