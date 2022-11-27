Рейтинг@Mail.ru
Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html
Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине
Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине - РИА Новости, 27.11.2022
Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине
Демократам придется расплатиться за огромную военную помощь Украине после получения большинства республиканцами в палате представителей, пишет обозреватель... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:12
2022-11-27T17:32
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Демократам придется расплатиться за огромную военную помощь Украине после получения большинства республиканцами в палате представителей, пишет обозреватель Карун Демирджян в статье для Washington Post."Республиканцы воодушевлены своим успехом на промежуточных выборах. Получив большинство в палате представителей, они предупредили администрацию Байдена о более жестком надзоре за предоставляемой Украине обширной военной помощью в дальнейшей перспективе", — отметила автор.По ее словам, перемен в отчетности по выделяемым киевским властям суммам прежде всего требуют представители Республиканской партии, но этот вопрос могут рассмотреть еще до начала заседания конгресса в новом составе."Палата представителей одобрила ежегодный законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, положения которого подразумевают создание дублирующих друг друга отчетов Пентагона и назначение генеральных инспекторов по передаче военного имущества", — поясняла Демирджян.Даже небольшая вероятность того, что ВСУ могут использовать получаемое оружие не по назначению, настораживает многих в Вашингтоне. Обеспокоенность по этому поводу растет на фоне поставок более легких вооружений, отследить применение которых существенно сложнее, подчеркнула обозреватель.Она считает, что сейчас Государственный департамент США не обладает необходимыми возможностями для проведения инспекций на Украине. Так, по состоянию на начало ноября американским наблюдателям удалось организовать только две проверки, что покрыло лишь десять процентов от общего числа поставок.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834588466.html
https://ria.ru/20221127/zelenskiy-1834595797.html
https://ria.ru/20221127/ssha-1834588042.html
украина
киев
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, сша
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, США
17:12 27.11.2022 (обновлено: 17:32 27.11.2022)
 
Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине

Washington Post: конгресс США может ужесточить контроль за военной помощью Украине

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Демократам придется расплатиться за огромную военную помощь Украине после получения большинства республиканцами в палате представителей, пишет обозреватель Карун Демирджян в статье для Washington Post.
"Республиканцы воодушевлены своим успехом на промежуточных выборах. Получив большинство в палате представителей, они предупредили администрацию Байдена о более жестком надзоре за предоставляемой Украине обширной военной помощью в дальнейшей перспективе", — отметила автор.
Президент США Джо Байден выступает в рамках саммита Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 16:21
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
По ее словам, перемен в отчетности по выделяемым киевским властям суммам прежде всего требуют представители Республиканской партии, но этот вопрос могут рассмотреть еще до начала заседания конгресса в новом составе.
"Палата представителей одобрила ежегодный законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, положения которого подразумевают создание дублирующих друг друга отчетов Пентагона и назначение генеральных инспекторов по передаче военного имущества", — поясняла Демирджян.
Даже небольшая вероятность того, что ВСУ могут использовать получаемое оружие не по назначению, настораживает многих в Вашингтоне. Обеспокоенность по этому поводу растет на фоне поставок более легких вооружений, отследить применение которых существенно сложнее, подчеркнула обозреватель.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 17:02
"Опасный человек". В Европе раскусили тайный маневр Зеленского
Она считает, что сейчас Государственный департамент США не обладает необходимыми возможностями для проведения инспекций на Украине. Так, по состоянию на начало ноября американским наблюдателям удалось организовать только две проверки, что покрыло лишь десять процентов от общего числа поставок.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 16:18Специальная военная операция на Украине
В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала