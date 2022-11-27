https://ria.ru/20221127/ukraina-1834597455.html

Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине

Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине - РИА Новости, 27.11.2022

Американцев предупредили о расплате за поставки оружия Украине

Демократам придется расплатиться за огромную военную помощь Украине после получения большинства республиканцами в палате представителей, пишет обозреватель... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T17:12

2022-11-27T17:12

2022-11-27T17:32

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Демократам придется расплатиться за огромную военную помощь Украине после получения большинства республиканцами в палате представителей, пишет обозреватель Карун Демирджян в статье для Washington Post."Республиканцы воодушевлены своим успехом на промежуточных выборах. Получив большинство в палате представителей, они предупредили администрацию Байдена о более жестком надзоре за предоставляемой Украине обширной военной помощью в дальнейшей перспективе", — отметила автор.По ее словам, перемен в отчетности по выделяемым киевским властям суммам прежде всего требуют представители Республиканской партии, но этот вопрос могут рассмотреть еще до начала заседания конгресса в новом составе."Палата представителей одобрила ежегодный законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, положения которого подразумевают создание дублирующих друг друга отчетов Пентагона и назначение генеральных инспекторов по передаче военного имущества", — поясняла Демирджян.Даже небольшая вероятность того, что ВСУ могут использовать получаемое оружие не по назначению, настораживает многих в Вашингтоне. Обеспокоенность по этому поводу растет на фоне поставок более легких вооружений, отследить применение которых существенно сложнее, подчеркнула обозреватель.Она считает, что сейчас Государственный департамент США не обладает необходимыми возможностями для проведения инспекций на Украине. Так, по состоянию на начало ноября американским наблюдателям удалось организовать только две проверки, что покрыло лишь десять процентов от общего числа поставок.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы в вооружением для Украины станут законной целью для ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание ВСУ оружием будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834588466.html

https://ria.ru/20221127/zelenskiy-1834595797.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, сша