https://ria.ru/20221127/ukraina-1834588466.html

В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине

В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине - РИА Новости, 27.11.2022

В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине

Администрация президента США Джо Байдена использует климатическую повестку и намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, но... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:21

2022-11-27T16:21

2022-11-27T17:03

цены на нефть

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена использует климатическую повестку и намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Однако, как отметил Карлсон, эта "безумная стратегия" Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс."Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику — люди беднеют, некоторые даже умрут. Это не догадка. Так все и случится", — предупредил он.По словам ведущего, прекращение огня на Украине — единственный способ решить большинство проблем."Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса", — заключил Такер.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834536291.html

https://ria.ru/20221127/germaniya-1834532981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, джо байден, такер карлсон, владимир путин, москва, сша, украина