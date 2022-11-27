https://ria.ru/20221127/ukraina-1834588466.html
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине - РИА Новости, 27.11.2022
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Администрация президента США Джо Байдена использует климатическую повестку и намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, но... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:21
2022-11-27T16:21
2022-11-27T17:03
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена использует климатическую повестку и намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Однако, как отметил Карлсон, эта "безумная стратегия" Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс."Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику — люди беднеют, некоторые даже умрут. Это не догадка. Так все и случится", — предупредил он.По словам ведущего, прекращение огня на Украине — единственный способ решить большинство проблем."Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса", — заключил Такер.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, джо байден, такер карлсон, владимир путин, москва, сша, украина
Цены на нефть, Джо Байден, Такер Карлсон, Владимир Путин, Москва, США, Украина
16:21 27.11.2022 (обновлено: 17:03 27.11.2022)
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в намеренном затягивании конфликта на Украине
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена использует климатическую повестку и намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News
Такер Карлсон.
"Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. Они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их", — считает телеведущий.
Однако, как отметил Карлсон, эта "безумная стратегия" Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.
"Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику — люди беднеют, некоторые даже умрут. Это не догадка. Так все и случится", — предупредил он.
По словам ведущего, прекращение огня на Украине — единственный способ решить большинство проблем.
"Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса", — заключил Такер.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву
, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России
— долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.