12:18 27.11.2022 (обновлено: 14:33 27.11.2022)
Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой
Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай повреждения энергообъектов
Жители Киева стоят в очереди за водой в одном из парков. 24 ноября 2022
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики.
По его словам, следующая неделя может быть трудной — не исключены новые отключения электроэнергии. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии, провели соответствующие тренировки, добавил депутат.
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"Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны", — написал Арахамия в Telegram-канале.
Российская армия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, иногда по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.