https://ria.ru/20221127/ukraina-1834555537.html

Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой

Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой - РИА Новости, 27.11.2022

Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:18

2022-11-27T12:18

2022-11-27T14:33

в мире

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давид арахамия

верховная рада украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики.По его словам, следующая неделя может быть трудной — не исключены новые отключения электроэнергии. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии, провели соответствующие тренировки, добавил депутат."Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны", — написал Арахамия в Telegram-канале.Российская армия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, иногда по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, вооруженные силы рф