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Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой - РИА Новости, 27.11.2022
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Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой
Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой - РИА Новости, 27.11.2022
Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой
Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:18
2022-11-27T14:33
в мире
украина
давид арахамия
верховная рада украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики.По его словам, следующая неделя может быть трудной — не исключены новые отключения электроэнергии. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии, провели соответствующие тренировки, добавил депутат."Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны", — написал Арахамия в Telegram-канале.Российская армия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, иногда по всей стране.Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.
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в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
12:18 27.11.2022 (обновлено: 14:33 27.11.2022)
 
Депутат Рады Давид Арахамия призвал украинцев запастись едой

Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай повреждения энергообъектов

© AFP 2022 / Genya SavilovЖители Киева стоят в очереди за водой в одном из парков. 24 ноября 2022
Жители Киева стоят в очереди за водой в одном из парков. 24 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
Жители Киева стоят в очереди за водой в одном из парков. 24 ноября 2022
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики.
По его словам, следующая неделя может быть трудной — не исключены новые отключения электроэнергии. Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии, провели соответствующие тренировки, добавил депутат.
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"Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны", — написал Арахамия в Telegram-канале.
Российская армия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, иногда по всей стране.
Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света. Три дня спустя, как признали украинские власти, дефицит мощности в энергосистеме все еще составлял 25 процентов.
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