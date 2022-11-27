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В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834553111.html
В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги
В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги - РИА Новости, 27.11.2022
В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги
Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:53
2022-11-27T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
кривой рог
украина
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в эфире всеукраинского телеканала "Рада".Ранее глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявлял, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры."Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время", - заявил Ситниченко, добавив, что пострадавших нет.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, валентин резниченко, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Кривой Рог, Украина
11:53 27.11.2022 (обновлено: 15:18 27.11.2022)
 
В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги

В Кривом Роге из-за повреждения инфраструктуры приостановлено движение на железной дороге

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в эфире всеукраинского телеканала "Рада".
Ранее глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявлял, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры.
"Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время", - заявил Ситниченко, добавив, что пострадавших нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентин РезниченкоКривой РогУкраина
 
 
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