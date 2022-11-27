11:53 27.11.2022 (обновлено: 15:18 27.11.2022)
В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги
В Кривом Роге из-за повреждения инфраструктуры приостановлено движение на железной дороге
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в эфире всеукраинского телеканала "Рада".
Ранее глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявлял, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры.
"Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время", - заявил Ситниченко, добавив, что пострадавших нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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