https://ria.ru/20221127/ukraina-1834553111.html

В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги

В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги - РИА Новости, 27.11.2022

В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги

Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T11:53

2022-11-27T11:53

2022-11-27T15:18

специальная военная операция на украине

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валентин резниченко

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в эфире всеукраинского телеканала "Рада".Ранее глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявлял, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры."Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время", - заявил Ситниченко, добавив, что пострадавших нет.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

в мире, валентин резниченко, кривой рог, украина