https://ria.ru/20221127/ukraina-1834544999.html
В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 27.11.2022
В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
Объект транспортной инфраструктуры серьезно поврежден в Кривом Роге на Украине, заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:38
2022-11-27T10:38
2022-11-27T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
валентин резниченко
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Объект транспортной инфраструктуры серьезно поврежден в Кривом Роге на Украине, заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."У нас "прилеты" в Кривом Роге… Ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99189aeddb8894d4dec6f6be6ece334f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, валентин резниченко, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Валентин Резниченко, Украина, Вооруженные силы РФ
10:38 27.11.2022 (обновлено: 10:44 27.11.2022)
В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
Глава ОВА Резниченко: объект транспортной инфраструктуры серьезно поврежден в Кривом Роге