https://ria.ru/20221127/ukraina-1834544999.html

В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 27.11.2022

В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Объект транспортной инфраструктуры серьезно поврежден в Кривом Роге на Украине, заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:38

2022-11-27T10:38

2022-11-27T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

валентин резниченко

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Объект транспортной инфраструктуры серьезно поврежден в Кривом Роге на Украине, заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."У нас "прилеты" в Кривом Роге… Ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения. Все детали выясняются", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

кривой рог

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Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, валентин резниченко, украина, вооруженные силы рф