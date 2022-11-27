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Французский политик потребовал от Макрона и Байдена надавить на Зеленского - РИА Новости, 27.11.2022
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Французский политик потребовал от Макрона и Байдена надавить на Зеленского
Французский политик потребовал от Макрона и Байдена надавить на Зеленского - РИА Новости, 27.11.2022
Французский политик потребовал от Макрона и Байдена надавить на Зеленского
Президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, а также председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен следует попросить украинского лидера... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:28
2022-11-27T09:31
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
джо байден
франция
киев
сша
европарламент
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, а также председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен следует попросить украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную Киеву военную и финансовую помощь, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.По мнению политика, тот факт, что Зеленский не возмещает западным странам расходы на поставку оружия делает ситуацию "еще более позорной".Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса сообщила, что из 30 стран блока 20 уже исчерпали возможности для поставок оружия Украине.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.
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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, джо байден, франция, киев, сша, европарламент, еврокомиссия
В мире, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Франция, Киев, США, Европарламент, Еврокомиссия
09:28 27.11.2022 (обновлено: 09:31 27.11.2022)
 
Французский политик потребовал от Макрона и Байдена надавить на Зеленского

Французский политик Филиппо: Зеленский должен начать возвращать деньги за военную помощь

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, а также председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен следует попросить украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную Киеву военную и финансовую помощь, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
По мнению политика, тот факт, что Зеленский не возмещает западным странам расходы на поставку оружия делает ситуацию "еще более позорной".
"Прежде, чем отправлять Зеленскому миллиарды, Байден, Макрон и Урсула должны хотя бы попросить его репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях", — написал он в Twitter.
Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса сообщила, что из 30 стран блока 20 уже исчерпали возможности для поставок оружия Украине.
На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.
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В миреВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронДжо БайденФранцияКиевСШАЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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