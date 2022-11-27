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В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за день - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834526687.html
В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за день
В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за день - РИА Новости, 27.11.2022
В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за день
Удары по инфраструктуре Украины показали, что Россия может уничтожить эту страну за короткий срок, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T05:59
2022-11-27T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
пол крейг робертс
рональд рейган
денис шмыгаль
россия
украина
москва
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Удары по инфраструктуре Украины показали, что Россия может уничтожить эту страну за короткий срок, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.По его словам, Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности."Украина и ее население веками были частью России. Существует много смешанных браков. &lt;…&gt; Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны", — заявил Робертс.Экс-работник Белого добавил, что западные СМИ создали картину "поражения" России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Специальная военная операция проходит с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221126/kiev-1834503839.html
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в мире, пол крейг робертс, рональд рейган, денис шмыгаль, россия, украина, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Пол Крейг Робертс, Рональд Рейган, Денис Шмыгаль, Россия, Украина, Москва
05:59 27.11.2022 (обновлено: 08:45 27.11.2022)
 
В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за день

Экс-работник Белого дома Робертс: Россия уничтожит Украину за день и без ядерного оружия

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Удары по инфраструктуре Украины показали, что Россия может уничтожить эту страну за короткий срок, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия", — предположил чиновник.
По его словам, Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности.
"Украина и ее население веками были частью России. Существует много смешанных браков. <…> Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны", — заявил Робертс.
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Экс-работник Белого добавил, что западные СМИ создали картину "поражения" России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Специальная военная операция проходит с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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