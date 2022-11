https://ria.ru/20221127/tvitter-1834517577.html

Крупные бренды снизили расходы на рекламу в Twitter, сообщили СМИ

Ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в социальной сети Twitter из-за политики ее владельца Илона Маска, сообщает британская газета Financial Times. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T00:53

технологии

илон маск

дональд трамп

сша

twitter

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в социальной сети Twitter из-за политики ее владельца Илона Маска, сообщает британская газета Financial Times."Ряд ведущих рекламных агентств и закупщиков средств рекламы заявили Financial Times, что почти все крупные бренды, которые они представляют, приостановили платежи в социальной сети, сославшись на избирательный подход Маска к контролю за контентом и решение уволить многих из его команды по продаже рекламы", - говорится в сообщении газеты.Как пишет издание, один из высокопоставленных представителей отрасли заявил, что Маск тем временем попытался лично позвонить руководителям некоторых брендов, ограничивших рекламу, чтобы отчитать их, что привело к тому, что другие сократили свои расходы до необходимого минимума, чтобы избежать дальнейшей конфронтации с предпринимателем.Согласно газете, четыре источника из отрасли заявили, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.Один закупщик средств рекламы, пишет газета, заявил, что некоторые бренды не смогли получить обратную связь об эффективности предыдущих кампаний из-за нехватки персонала. Другие при этом жалуются, что рекламные системы также стали работать неисправно, что затрудняет или делает невозможным проведение кампаний.Издание приводит результаты анализа организации Media Matters, согласно которым 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили или объявили о своем намерении приостановить расходы с тех пор, как Маск возглавил соцсеть, а еще семь сократили их до незначительного размера. По данным организации, на эти 50 рекламодателей приходилось 317 миллионов долларов из пяти миллиардов долларов дохода Twitter в 2021 году.Также отмечается, что, согласно трем источникам, знакомым с ситуацией, компания Omnicom Media Group в середине ноября рекомендовала клиентам приостановить расходы на платформе, следуя аналогичной рекомендации Interpublic. Два источника, знакомые с ситуацией, заявили, что компания GroupM повысила свою оценку риска рекламы на платформе до "высокого".Ранее несколько крупных компаний объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль американского предпринимателя Илона Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.В октябре глава отдела партнерских отношений в GroupM, ведущего рекламного агентства, которое представляет бренды "голубых фишек", Кили Тейлор, заявила, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой". По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.В начале ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что соцсеть Twitter столкнулась с исходом высших руководителей и риском потери рекламодателей после приобретения компании Маском.Ранее сам Маск также сообщал, что Twitter столкнулась с масштабным падением выручки из-за давления, которое оказывают активисты-общественники на рекламодателей. Он заявлял, что, вопреки опасениям, компания ничего не поменяла в политике модерации контента.

сша

технологии, илон маск, дональд трамп, сша, twitter