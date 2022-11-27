В Кремле ответили на вопрос о действиях при введения потолка цен на нефть
Песков: Россия не будет торговать ресурсами со странами, которые введут потолок цен
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента (Владимира) Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Однако, по его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются.
Европа пока обсуждает стоимость и каким будет потолок цен, но решение не объявлено.
"Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", - заявил Песков.