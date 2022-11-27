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В Кремле ответили на вопрос о действиях при введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 27.11.2022
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В Кремле ответили на вопрос о действиях при введения потолка цен на нефть
В Кремле ответили на вопрос о действиях при введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 27.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о действиях при введения потолка цен на нефть
Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:41
2022-11-27T14:41
экономика
россия
европа
павел зарубин
дмитрий песков
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента (Владимира) Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Однако, по его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются.Европа пока обсуждает стоимость и каким будет потолок цен, но решение не объявлено."Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", - заявил Песков.
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экономика, россия, европа, павел зарубин, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Россия, Европа, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:41 27.11.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о действиях при введения потолка цен на нефть

Песков: Россия не будет торговать ресурсами со странами, которые введут потолок цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента (Владимира) Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Однако, по его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются.
Европа пока обсуждает стоимость и каким будет потолок цен, но решение не объявлено.
"Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", - заявил Песков.
НПЗ - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 09:17
Эксперт прокомментировал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть
 
ЭкономикаРоссияЕвропаПавел ЗарубинДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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