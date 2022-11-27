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Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года
Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года - РИА Новости, 27.11.2022
Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года
Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T07:11
2022-11-27T07:11
2022-11-27T07:11
украина
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кельн
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.В статье отмечается, что немцам предстоит столкнуться с "высокими рыночными ценами", а новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию."Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии", — подчеркнули в материале.Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмируется в статье.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221126/energokrizis-1834491272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, кельн, германия
Украина, В мире, Кельн, Германия
Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года
Spiegel: новый год начнется для многих немцев с резкого повышения цен на электроэнергию