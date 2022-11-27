Рейтинг@Mail.ru
Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/tseny-1834528624.html
Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года
Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года - РИА Новости, 27.11.2022
Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года
Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T07:11
2022-11-27T07:11
украина
в мире
кельн
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151047/85/1510478514_0:0:5240:2948_1920x0_80_0_0_35584b06cd01b0f8164e24618cf124f1.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.В статье отмечается, что немцам предстоит столкнуться с "высокими рыночными ценами", а новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию."Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии", — подчеркнули в материале.Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмируется в статье.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221126/energokrizis-1834491272.html
украина
кельн
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151047/85/1510478514_831:0:5000:3127_1920x0_80_0_0_e4c99bd80140d8322d9319cac3d3a990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, кельн, германия
Украина, В мире, Кельн, Германия
07:11 27.11.2022
 
Немцам рассказали, с чем им предстоит столкнуться после Нового года

Spiegel: новый год начнется для многих немцев с резкого повышения цен на электроэнергию

© AP Photo / Kay NietfeldГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Kay Nietfeld
Германия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.
Кельне, например, поставщик Rheinenergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за киловатт-час за основное снабжение", — добавил журнал.
В статье отмечается, что немцам предстоит столкнуться с "высокими рыночными ценами", а новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию.
"Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии", — подчеркнули в материале.
Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмируется в статье.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 20:11
Немцы отказываются от излишеств на фоне энергокризиса, показал опрос
 
УкраинаВ миреКельнГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала