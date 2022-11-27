Трамп обвинил минюст США в коррумпированности
Экс-президент США Трамп обвинил минюст страны в коррумпированности
© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил министерство юстиции в коррумпированности.
"Министерство "юстиции" является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу 1 миллион долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", приказали Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская - ред.) не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами", - написал экс-президент в социальной сети Truth Social.
Он также усомнился в том, что назначенному в ноябре специальному прокурору Джеку Смиту будет позволено заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года, которые, по мнению Трампа, произошли из-за "коррумпированных выборов 2020 года", где победил нынешний президент США Джо Байден.
Смита назначили на должность специального прокурора в связи с двумя продолжающимися уголовными расследованиями против Трампа 18 ноября. Ранее он работал в Международном уголовном суде в Гааге, а до последнего времени занимавший должность прокурора в Специальном суде по Косово.
В октябре аналитик ФБР Брайан Отен признался на суде, что ФБР предлагало 1 миллион долларов экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу за то, чтобы он подкрепил доказательствами составленное им досье о якобы имевших место связях Трампа с Россией. По его словам, Стил денег не получил, поскольку не смог назвать даже имен свои источников и ограничился их "общим описанием".
Отен выступал свидетелем на процессе россиянина Игоря Данченко, который, как считает следствие, участвовал в составлении досье Стила и теперь обвиняется в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Данченко отрицает свою вину.
После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, вели расследование версии о "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли ничего доказать.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.