На Тайване не будут снижать возрастной порог для избирателей
Референдум на Тайване о снижении возраста для избирателей признали несостоявшимся
© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Референдум по поправке в конституцию о снижении минимального возраста для избирателей с 20 до 18 лет на Тайване был признан несостоявшимся из-за недостаточного количества проголосовавших, передает в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня (СNA).
В субботу, 26 ноября, на Тайване состоялся референдум о снижении возрастного порога для избирателей с 20 до 18 лет. Для того, чтобы поправка в конституцию была принята, было необходимо 9 619 697 голосов "за". Однако, как отмечает агентство, только 5 647 102 человека проголосовали за изменения, еще 5 016 427 человек проголосовали против внесения поправки. Референдум был признан несостоявшимся.
Таким образом, как и прежде, на Тайване можно принимать участие в голосовании на выборах с 20-летнего возраста, выдвигать свою кандидатуру можно после достижения 23-летнего возраста.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.