https://ria.ru/20221127/tayvan-1834532508.html

На Тайване не будут снижать возрастной порог для избирателей

На Тайване не будут снижать возрастной порог для избирателей - РИА Новости, 27.11.2022

На Тайване не будут снижать возрастной порог для избирателей

Референдум по поправке в конституцию о снижении минимального возраста для избирателей с 20 до 18 лет на Тайване был признан несостоявшимся из-за недостаточного... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:44

2022-11-27T08:44

2022-11-27T08:44

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ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Референдум по поправке в конституцию о снижении минимального возраста для избирателей с 20 до 18 лет на Тайване был признан несостоявшимся из-за недостаточного количества проголосовавших, передает в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня (СNA).В субботу, 26 ноября, на Тайване состоялся референдум о снижении возрастного порога для избирателей с 20 до 18 лет. Для того, чтобы поправка в конституцию была принята, было необходимо 9 619 697 голосов "за". Однако, как отмечает агентство, только 5 647 102 человека проголосовали за изменения, еще 5 016 427 человек проголосовали против внесения поправки. Референдум был признан несостоявшимся.Таким образом, как и прежде, на Тайване можно принимать участие в голосовании на выборах с 20-летнего возраста, выдвигать свою кандидатуру можно после достижения 23-летнего возраста.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.

https://ria.ru/20221126/tayvan-1834476449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, китай