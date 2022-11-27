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При стрельбе в штате Джорджия погиб один человек - РИА Новости, 27.11.2022
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При стрельбе в штате Джорджия погиб один человек
При стрельбе в штате Джорджия погиб один человек - РИА Новости, 27.11.2022
При стрельбе в штате Джорджия погиб один человек
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщила полиция города. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T07:47
2022-11-27T07:49
в мире
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атланта
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщила полиция города.Согласно полиции, имел место спор, который перерос в стрельбу. Пострадавшие были госпитализированы."Один человек погиб на месте и на данный момент пять человек получили ранения", - заявил представитель полиции лейтенант Джермен Дирлав в ходе брифинга, видеозапись которого размещена на странице департамента полиции Атланты в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Он отметил, что стрельба произошла после того, как сотрудники службы безопасности и сотрудники полиции не при исполнении вывели группу молодых людей из торгового центра.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, джорджия, россия, атланта
В мире, Джорджия, Россия, Атланта
07:47 27.11.2022 (обновлено: 07:49 27.11.2022)
 
При стрельбе в штате Джорджия погиб один человек

В американском городе Атланта в результате стрельбы погиб один человек, пятеро пострадали

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция на месте стрельбы
Полиция на месте стрельбы - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция на месте стрельбы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщила полиция города.
Согласно полиции, имел место спор, который перерос в стрельбу. Пострадавшие были госпитализированы.
"Один человек погиб на месте и на данный момент пять человек получили ранения", - заявил представитель полиции лейтенант Джермен Дирлав в ходе брифинга, видеозапись которого размещена на странице департамента полиции Атланты в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что стрельба произошла после того, как сотрудники службы безопасности и сотрудники полиции не при исполнении вывели группу молодых людей из торгового центра.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина с оружием - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
04:42
Число жертв стрельбы в школах Бразилии выросло до четырех
 
В миреДжорджияРоссияАтланта
 
 
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