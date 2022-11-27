Канада запустила новую стратегию по развитию в Индо-Тихоокенском регионе
Глава МИД Канады Жоли: страна запускает стратегию по развитию в Индо-Тихоокеанском регионе
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Канада запускает новую стратегию по развитию в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщила в воскресенье министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
“Сегодня, когда мы запускаем Индо-Тихоокеанскую стратегию Канады, вы увидите полную картину того, как Канада намерена не просто вовлекаться, а лидировать в разгар глобальных изменений”, - написала она в Twitter.
Как пишет Блумберг, стратегия будет направлена на усиление военных расходов Канады и укрепление торговых отношений с государствами Индо-Тихоокеанского региона при одновременном росте противодействия Китаю и его влиянию.
Отмечается, что стратегия включает дополнительные траты в размере 1,7 миллиардов долларов США, которые пойдут, в том числе, на повышение военного присутствия в регионе, укрепление разведывательной деятельности, а также усиление в области кибер-безопасности.
Китай описывается в стратегии как “разрушительная глобальная сила”, с которой Канада намерена бороться, в том числе, через ограничение инвестиций.
По данным Рейтер, стратегия нацелена на усиление мер экономического противодействия Китаю, включая ужесточение правил осуществления инвестиций и защиты интеллектуальной собственности в Канаде с целью препятствовать попыткам государственных компаний из КНР осуществлять вложения в критические отрасли страны.
В то же время, отмечается, что согласно стратегии Канаде необходимо сохранять взаимодействие с КНР, несмотря на усиление мер по борьбе с Пекином.
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