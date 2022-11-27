https://ria.ru/20221127/strategiya-1834609417.html

Канада запустила новую стратегию по развитию в Индо-Тихоокенском регионе

Канада запустила новую стратегию по развитию в Индо-Тихоокенском регионе - РИА Новости, 27.11.2022

Канада запустила новую стратегию по развитию в Индо-Тихоокенском регионе

Канада запускает новую стратегию по развитию в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщила в воскресенье министр иностранных дел страны Мелани Жоли. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T18:56

2022-11-27T18:56

2022-11-27T18:56

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Канада запускает новую стратегию по развитию в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщила в воскресенье министр иностранных дел страны Мелани Жоли.Как пишет Блумберг, стратегия будет направлена на усиление военных расходов Канады и укрепление торговых отношений с государствами Индо-Тихоокеанского региона при одновременном росте противодействия Китаю и его влиянию.Отмечается, что стратегия включает дополнительные траты в размере 1,7 миллиардов долларов США, которые пойдут, в том числе, на повышение военного присутствия в регионе, укрепление разведывательной деятельности, а также усиление в области кибер-безопасности.Китай описывается в стратегии как “разрушительная глобальная сила”, с которой Канада намерена бороться, в том числе, через ограничение инвестиций.По данным Рейтер, стратегия нацелена на усиление мер экономического противодействия Китаю, включая ужесточение правил осуществления инвестиций и защиты интеллектуальной собственности в Канаде с целью препятствовать попыткам государственных компаний из КНР осуществлять вложения в критические отрасли страны.В то же время, отмечается, что согласно стратегии Канаде необходимо сохранять взаимодействие с КНР, несмотря на усиление мер по борьбе с Пекином.

https://ria.ru/20221114/lekarstva-1831485259.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, мелани жоли, канада, китай, сша, twitter