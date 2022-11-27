https://ria.ru/20221127/ssha-1834588042.html

В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины

В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины - РИА Новости, 27.11.2022

В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины

США извлекли уроки из предыдущих провальных интервенций и решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:18

2022-11-27T16:18

2022-11-27T16:54

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

сша

специальная военная операция на украине

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США извлекли уроки из предыдущих провальных интервенций и решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic."Соединенные Штаты должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно", — говорится в публикации.Так, активное участие американских солдат в войне во Вьетнаме в конечном итоге подорвало легитимность южновьетнамского правительства, а в Афганистане и вовсе произошла самая контрпродуктивная и расточительная интервенция, которую когда-либо проводили Соединенные Штаты, отмечается в статье.Глава МИД России Сергей Лавров на недавнем заседании Совета безопасности ООН по Украине говорил, что западные страны во главе с США, по сути, становятся стороной конфликта. По словам министра, поставляя оружие киевскому режиму, Вашингтон и другие страны НАТО не могут считаться безучастными. Он также обращал внимание, что американцы имеют право вето на те цели, которые выбирают ВСУ, это признавали даже украинские военные.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834580335.html

https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html

украина

россия

сша

вьетнам

афганистан

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, сша, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оон, воздушно-космические силы россии, вьетнам, афганистан, нато