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В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/ssha-1834588042.html
В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины
В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины - РИА Новости, 27.11.2022
В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины
США извлекли уроки из предыдущих провальных интервенций и решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:18
2022-11-27T16:54
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
сша
специальная военная операция на украине
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США извлекли уроки из предыдущих провальных интервенций и решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic."Соединенные Штаты должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно", — говорится в публикации.Так, активное участие американских солдат в войне во Вьетнаме в конечном итоге подорвало легитимность южновьетнамского правительства, а в Афганистане и вовсе произошла самая контрпродуктивная и расточительная интервенция, которую когда-либо проводили Соединенные Штаты, отмечается в статье.Глава МИД России Сергей Лавров на недавнем заседании Совета безопасности ООН по Украине говорил, что западные страны во главе с США, по сути, становятся стороной конфликта. По словам министра, поставляя оружие киевскому режиму, Вашингтон и другие страны НАТО не могут считаться безучастными. Он также обращал внимание, что американцы имеют право вето на те цели, которые выбирают ВСУ, это признавали даже украинские военные.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834580335.html
https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, сша, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оон, воздушно-космические силы россии, вьетнам, афганистан, нато
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), ООН, Воздушно-космические силы России, Вьетнам, Афганистан, НАТО
16:18 27.11.2022 (обновлено: 16:54 27.11.2022)
 
В США рассказали о единственном табу Вашингтона насчет Украины

Atlantic: США не вмешиваются в конфликт на Украине напрямую из-за своих прошлых поражений

© Фото : NATOАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Фото : NATO
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США извлекли уроки из предыдущих провальных интервенций и решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic.
"Соединенные Штаты должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно", — говорится в публикации.
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Глава МИД России Сергей Лавров на недавнем заседании Совета безопасности ООН по Украине говорил, что западные страны во главе с США, по сути, становятся стороной конфликта. По словам министра, поставляя оружие киевскому режиму, Вашингтон и другие страны НАТО не могут считаться безучастными. Он также обращал внимание, что американцы имеют право вето на те цели, которые выбирают ВСУ, это признавали даже украинские военные.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСШАСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ООНВоздушно-космические силы РоссииВьетнамАфганистанНАТО
 
 
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