США хотят подобраться к Китаю через Россию, заявил Лукашенко
Лукашенко: США хотят одним ударом "положить" Европу, Россию и подобраться к Китаю
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. США хотят одним ударом "положить" Европу и через Россию подобраться к Китаю, при этом "растоптав" РФ, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию. Ну, нереальные вещи, нереальные. Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально - развернуть такую войну на таком фронте. Поэтому Володе Зеленскому просто не дают возможности - чтобы он не говорил - ему не дают возможности наладить диалог с РФ", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Ну вот видите, ракета эта… Но имейте в виду, в этот момент во время этой стрельбы С-300 в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ. Мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе. Значит, через Польшу Зеленский заваруху эту продолжают, углубляют, совершают эскалацию… Они делают все для эскалации. Вот это настораживает. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельно умные люди так не поступают", - добавил Лукашенко.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".