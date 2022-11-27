https://ria.ru/20221127/ssha-1834576226.html

США хотят подобраться к Китаю через Россию, заявил Лукашенко

США хотят подобраться к Китаю через Россию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.11.2022

США хотят подобраться к Китаю через Россию, заявил Лукашенко

США хотят одним ударом "положить" Европу и через Россию подобраться к Китаю, при этом "растоптав" РФ, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:07

2022-11-27T15:07

2022-11-27T15:07

россия

украина

польша

александр лукашенко

нато

павел зарубин

анджей дуда

зрк с-300

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. США хотят одним ударом "положить" Европу и через Россию подобраться к Китаю, при этом "растоптав" РФ, заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко."Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию. Ну, нереальные вещи, нереальные. Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально - развернуть такую войну на таком фронте. Поэтому Володе Зеленскому просто не дают возможности - чтобы он не говорил - ему не дают возможности наладить диалог с РФ", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Ну вот видите, ракета эта… Но имейте в виду, в этот момент во время этой стрельбы С-300 в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ. Мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе. Значит, через Польшу Зеленский заваруху эту продолжают, углубляют, совершают эскалацию… Они делают все для эскалации. Вот это настораживает. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельно умные люди так не поступают", - добавил Лукашенко.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834266573.html

https://ria.ru/20221127/peregovory-1834570021.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, польша, александр лукашенко, нато, павел зарубин, анджей дуда, зрк с-300