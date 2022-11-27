https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834637724.html

Спецоперация, 27 ноября: ВСУ обстреляли гражданские объекты в Донецке

Спецоперация, 27 ноября: ВСУ обстреляли гражданские объекты в Донецке - РИА Новости, 27.11.2022

Спецоперация, 27 ноября: ВСУ обстреляли гражданские объекты в Донецке

Украинские войска трижды обстреляли Донецк, а также Каштановое, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T22:11

2022-11-27T22:11

2022-11-27T22:11

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

эммануэль макрон

валентин резниченко

россия

украина

нато

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецк, а также Каштановое, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже представительство сообщило о повреждениях трех зданий детских домов, кафе, а также нескольких многоквартирных домов в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками.Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, Ватикан снова выразил готовность предоставить место для переговоров по Украине, а генсек НАТО заявил, что военная и финансовая поддержка Киева странами Запада дорого обходится их обществу, но эта поддержка "необходима".Ход операцииУкраинские войска трижды обстреляли Донецк, а также Каштановое, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже представительство сообщило о повреждениях трех зданий детских домов, кафе, а также нескольких многоквартирных домов.По сообщению министерства обороны России, около 100 иностранных наёмников и шесть единиц бронетехники уничтожены высокоточным оружием в ДНР. В районе Днепропетровска российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов с более чем 100 реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и свыше 7 тысячами крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Кроме того, ВС РФ отразили украинские контратаки на Донецком направлении в районе Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска - уничтожено до 70 боевиков, 9 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. Потери войск Украины в ЛНР за сутки составили до 80 человек убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко российские военные отразили украинские атаки и уничтожили уничтожено 10 единиц техники, противник потерял до 60 украинских военных убитыми и ранеными. По данным Минобороны, на данном направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко. В Запорожской области за сутки российские войска уничтожили 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье". Помимо этого, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два снаряда украинских РАЗО HIMARS и один управляемый снаряд Excalibur.Вместе с тем святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы".Ситуация на Украине с инфраструктуройЖелезная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко. Ранее глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявлял, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры.Электро-, водо-, теплоснабжение и связь в Киеве практически полностью восстановлены, сообщили в воскресенье в Киевской областной военной администрации. Ранее в субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщили, что экстренные графики отключения электричества ввели в Киеве, свет будут поочередно выключать таким образом, чтобы абоненты находились без света максимум пять часов подряд.Помощь НАТО КиевуГубернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о "добрососедстве" со странами НАТО, вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в регионе. По его словам, "были попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это "мирное взаимодействие" цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось". В числе других примеров "добрососедства" со странами НАТО губернатор Псковской области назвал "пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии", а также "массовую и целенаправленную" выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.Двадцать стран НАТО из 30 исчерпали возможности для отправки оружия Украине, сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса. Как пишет газета, один чиновник НАТО заявил, что в начале российской спецоперации на Украине запасы многих стран альянса были на уровне примерно половины от того, что они должны были составлять, а в создании оружия, которое могло взаимозаменяемо использоваться странами НАТО, был достигнут незначительный прогресс. Но он предположил, что оставшиеся 10 могут предоставить больше, особенно крупные союзники. К ним относятся Франция, Германия, Италия и Нидерланды", - говорится в сообщении газеты.Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Welt am Sonntag о том, что военная и финансовая поддержка Киева странами Запада в итоге дорого обходится их обществу, но эта поддержка необходима. Странам Европы, невзирая высокие цены на продукты питания и электроэнергию, следует и далее обеспечивать Киев военными поставками, так как "лучший путь поддержать мир — это поддерживать Украину", отметил он. Особо генсек НАТО отметил помощь со стороны Германии, которая поставляет стране системы ПВО и гаубицы. "Оружие из Германии спасает жизни", - подчеркнул он.Высказывания Пескова в адрес ЗападаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма", заявил, что европарламент основывает свою работу на эмоциях, последние годы он не питал особой любви к РФ, и Россия не принимала близко к сердцу его решения. Он также отметил, что оголтелая русофобия и ненависть к России льется через край, но этот документ не носит юридически обязывающего характера. По его словам, Москва фиксирует огромный дефицит профессионализма в Европарламенте, русофобские настроения могут смениться какими-то еще, но прозрение может настать.Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил Песков. Однако, по его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются. Европа пока обсуждает стоимость и каким будет потолок цен, но решение не объявлено.

https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий песков (спецпредставитель президента), эммануэль макрон, валентин резниченко, россия, украина, нато, европарламент, дтэк, киев