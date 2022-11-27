Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834597962.html
Кадыров показал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации
Кадыров показал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации - РИА Новости, 27.11.2022
Кадыров показал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале новый видеоролик, запечатлевший отправку очередной группы добровольцев в зону специальной военной... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:16
2022-11-27T17:58
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
руслан алханов
грозный
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833120607_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_b91cedc580237d9778b50a3357b3540a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 27 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале новый видеоролик, запечатлевший отправку очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.По его словам, 25 ноября добровольцы вылетели из аэропорта Грозного."В добрый путь ребят проводили &lt;...&gt; министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД по Чеченской Республике Аслан Ирасханов", — написал Кадыров.Он напомнил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения."Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оплачивает им даже дорогу до Грозного. Уже прибыв в республику, они проходят качественную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа у лучших инструкторов", — добавил глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
грозный
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833120607_455:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_b335048d538bcbd30ec4abb0cf5001ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, руслан алханов, грозный, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Руслан Алханов, Грозный, Россия, Донбасс
17:16 27.11.2022 (обновлено: 17:58 27.11.2022)
 
Кадыров показал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 27 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале новый видеоролик, запечатлевший отправку очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.
По его словам, 25 ноября добровольцы вылетели из аэропорта Грозного.
"В добрый путь ребят проводили <...> министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД по Чеченской Республике Аслан Ирасханов", — написал Кадыров.
Он напомнил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения.
"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оплачивает им даже дорогу до Грозного. Уже прибыв в республику, они проходят качественную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа у лучших инструкторов", — добавил глава Чечни.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровРуслан АлхановГрозныйРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала