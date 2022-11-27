https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834597962.html

Кадыров показал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации

Кадыров показал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации - РИА Новости, 27.11.2022

Кадыров показал видео с отправкой группы добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале новый видеоролик, запечатлевший отправку очередной группы добровольцев в зону специальной военной... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T17:16

2022-11-27T17:16

2022-11-27T17:58

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

руслан алханов

грозный

россия

донбасс

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ГРОЗНЫЙ, 27 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале новый видеоролик, запечатлевший отправку очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.По его словам, 25 ноября добровольцы вылетели из аэропорта Грозного."В добрый путь ребят проводили <...> министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД по Чеченской Республике Аслан Ирасханов", — написал Кадыров.Он напомнил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения."Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оплачивает им даже дорогу до Грозного. Уже прибыв в республику, они проходят качественную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа у лучших инструкторов", — добавил глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

грозный

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, рамзан кадыров, руслан алханов, грозный, россия, донбасс