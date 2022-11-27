Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834571523.html
На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР
На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 27.11.2022
На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР
Потери войск Украины на Купянском направлении за сутки составили до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:39
2022-11-27T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Потери войск Украины на Купянском направлении за сутки составили до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
14:39 27.11.2022 (обновлено: 16:30 27.11.2022)
 
На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР

Минобороны сообщило о предотвращении ВС России огнем артиллерии атаки ВСУ в ЛНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Потери войск Украины на Купянском направлении за сутки составили до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала