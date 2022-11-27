https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834571523.html

На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР

На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 27.11.2022

На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР

Потери войск Украины на Купянском направлении за сутки составили до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:39

2022-11-27T14:39

2022-11-27T16:30

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Потери войск Украины на Купянском направлении за сутки составили до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика