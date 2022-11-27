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На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР
На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР - РИА Новости, 27.11.2022
На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР
Потери войск Украины на Купянском направлении за сутки составили до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:39
2022-11-27T14:39
2022-11-27T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Потери войск Украины на Купянском направлении за сутки составили до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
14:39 27.11.2022 (обновлено: 16:30 27.11.2022)
На Купянском направлении предотвратили атаку ВСУ на Новоселовское в ЛНР
Минобороны сообщило о предотвращении ВС России огнем артиллерии атаки ВСУ в ЛНР