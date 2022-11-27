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В Запорожской области уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Запорожской области уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ
В Запорожской области уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ - РИА Новости, 27.11.2022
В Запорожской области уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье", сообщило в... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:52
2022-11-27T16:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населённого пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным МО РФ, приведенным в сводке, всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.
запорожская область
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:52 27.11.2022 (обновлено: 16:29 27.11.2022)
 
В Запорожской области уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ

ВС России уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада группировки ВСУ "Запорожье"

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населённого пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным МО РФ, приведенным в сводке, всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.
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Вчера, 16:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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