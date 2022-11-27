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В Запорожской области уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ

В Запорожской области уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ - РИА Новости, 27.11.2022

В Запорожской области уничтожили четыре ракетно-артиллерийских склада ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье", сообщило в... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:52

2022-11-27T14:52

2022-11-27T16:29

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населённого пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным МО РФ, приведенным в сводке, всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)