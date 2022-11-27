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Боевики "ан-Нусры"* совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации
Боевики "ан-Нусры"* совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 27.11.2022
Боевики "ан-Нусры"* совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T23:05
2022-11-27T23:05
2022-11-27T23:16
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сирия
23:05 27.11.2022 (обновлено: 23:16 27.11.2022)
Боевики "ан-Нусры"* совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации
ЦПВС: боевики "ан-Нусры" совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб", - сказал Егоров на брифинге.
* Террористическая организация, запрещенная в России