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Дачникам напомнили о штрафах за неубранный в некоторых местах снег - РИА Новости, 27.11.2022
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Дачникам напомнили о штрафах за неубранный в некоторых местах снег
Дачникам напомнили о штрафах за неубранный в некоторых местах снег - РИА Новости, 27.11.2022
Дачникам напомнили о штрафах за неубранный в некоторых местах снег
Собственники дач в СНТ, ДНТ и прочих товариществах имеют общее имущество на этой территории. Соответственно они несут ответственность за чистоту и порядок на... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T01:15
2022-11-27T01:23
общество
россия
елена кудерко
штрафы
дача
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Собственники дач в СНТ, ДНТ и прочих товариществах имеют общее имущество на этой территории. Соответственно они несут ответственность за чистоту и порядок на объекте, иначе им может грозить штраф. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.По ее словам, после осенних проверочных рейдов не стоит расслабляться, так как к противопожарным мерам в том числе относится обязанность уборки снега.За неисполнение такой обязанности, продолжила юрист, собственников может ждать штраф от 100 000 рублей. Суровость этого штрафа оправдывается тем, что не расчищенные от снега дороги могут помешать работе экстренных служб, которые попросту не смогут приехать на вызов.Если же вопрос не выносился на общее собрание, отвечать может только председатель СНТ, заключила собеседница агентства.
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общество, россия, елена кудерко, штрафы, дача
Общество, Россия, Елена Кудерко, Штрафы, Дача
01:15 27.11.2022 (обновлено: 01:23 27.11.2022)
 
Дачникам напомнили о штрафах за неубранный в некоторых местах снег

Юрист Кудерко заявила о штрафе от 100 тысяч рублей за неубранный снег на дороге на даче

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкДачный поселок
Дачный поселок - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дачный поселок. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Собственники дач в СНТ, ДНТ и прочих товариществах имеют общее имущество на этой территории. Соответственно они несут ответственность за чистоту и порядок на объекте, иначе им может грозить штраф. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, после осенних проверочных рейдов не стоит расслабляться, так как к противопожарным мерам в том числе относится обязанность уборки снега.
За неисполнение такой обязанности, продолжила юрист, собственников может ждать штраф от 100 000 рублей. Суровость этого штрафа оправдывается тем, что не расчищенные от снега дороги могут помешать работе экстренных служб, которые попросту не смогут приехать на вызов.
"В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов", — пояснила Кудерко.
Если же вопрос не выносился на общее собрание, отвечать может только председатель СНТ, заключила собеседница агентства.
Бензопила - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 03:18
Дачникам рассказали о штрафах за вырубку деревьев на участке
 
ОбществоРоссияЕлена КудеркоШтрафыДача
 
 
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