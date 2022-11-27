https://ria.ru/20221127/sheremetevo-1834515993.html

"Аэроэкспресс" в воскресенье отменил часть поездов в "Шереметьево"

"Аэроэкспресс" в воскресенье отменил часть поездов в "Шереметьево" - РИА Новости, 27.11.2022

"Аэроэкспресс" в воскресенье отменил часть поездов в "Шереметьево"

"Аэроэкспресс" в воскресенье отменил часть поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщила компания. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T00:28

2022-11-27T00:28

2022-11-27T00:29

шереметьево (аэропорт)

аэроэкспресс

домодедово (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569578056_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_357359907e2c65e780a18307a6188424.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Аэроэкспресс" в воскресенье отменил часть поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщила компания.Корректировка графика коснулась рейсов в первой половине дня между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево". Накануне, в субботу, "Аэроэкспресс" отменял все рейсы на данном участке. Добраться в аэропорт "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", уточняли в компании. Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 мск до 0:05 мск в сторону аэропорта и с 6:28 мск до 0:43 мск из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут.Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".Добавлялось, что терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" во время отмен рейсов будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут.Изменения в графике движения необходимы, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта "Шереметьево" (терминалы В, С) новой железнодорожной линией, поясняла компания. После запуска новой линии "Лобня – Аэропорт Шереметьево" время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ "Окружная" и 50 минут от Белорусского вокзала."Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и основными аэропортами Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Компания имеет свой терминал в аэропорту "Шереметьево". Ежедневно "аэроэкспрессы" выполняют в среднем 198 рейсов. Для интеграции "аэроэкспрессов" в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлен до Одинцова.В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".

https://ria.ru/20221121/aeroekspress-1833006779.html

https://ria.ru/20221121/samolet-1833031501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, домодедово (аэропорт)