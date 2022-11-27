https://ria.ru/20221127/sevastopol-1834633239.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 27.11.2022

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 декабря, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T21:22

2022-11-27T21:22

2022-11-27T21:22

специальная военная операция на украине

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 декабря, сообщила пресс-служба правительства города.Решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию.В правительстве заверили, что в регионе принимаются необходимые дополнительные меры по безопасности.

https://ria.ru/20221124/sevastopol-1833872672.html

севастополь

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

севастополь