В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Власти Севастополя продлили желтый уровень террористической опасности до 12 декабря
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 декабря, сообщила пресс-служба правительства города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 12 декабря", - говорится в сообщении.
Решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию.
В правительстве заверили, что в регионе принимаются необходимые дополнительные меры по безопасности.