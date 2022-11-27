https://ria.ru/20221127/sandu-1834584272.html
Санду призвала аграриев Молдавии выращивать конкурентоспособную продукцию
Санду призвала аграриев Молдавии выращивать конкурентоспособную продукцию - РИА Новости, 27.11.2022
Санду призвала аграриев Молдавии выращивать конкурентоспособную продукцию
Президент Молдавии Майя Санду призвала аграриев республики выращивать качественную продукцию, отметив, что власти увеличили фонд субсидирования сельского... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:56
2022-11-27T15:56
2022-11-27T15:56
майя санду
наталья гаврилица
молдавия
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КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала аграриев республики выращивать качественную продукцию, отметив, что власти увеличили фонд субсидирования сельского хозяйства до 1,75 миллиарда леев (примерно 90,5 миллиона долларов).В воскресенье работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Молдавии отмечают профессиональный праздник."Я благодарю всех аграриев за их работу. Они не только кормят свои семьи, но и всю страну, они обеспечивают работой сотни тысяч людей. В этом году власти увеличили до 1,75 миллиарда леев фонд субсидирования сельского хозяйства, а также расширили доступ к субсидиям для разных категорий сельхозпроизводителей… Наша цель — развитие устойчивого к климатическим изменениям и конкурентоспособного сельского хозяйства. Выращивать качественную продукцию, развивать перерабатывающую промышленность и сделать лейбл "Сделано в Молдове" привычным на мировых рынках", - говорится в поздравительном послании Санду, опубликованном в воскресенье на официальных страницах молдавского президента в соцсетях.Глава республики отметила, что нынешнем году молдавские фермеры получили компенсацию за акцизный сбор на дизельное топливо, а Евросоюз увеличил экспортные квоты на семь сельскохозяйственных продуктов из Молдавии.Летом и в первые месяцы осени молдавские аграрии провели предупредительные протесты в селах и районах. Сельхозпроизводители выдвинули требования правительству: ввести мораторий на выплату долгов перед кредиторами, продлить срок уплаты налога на недвижимость, возместить акциза для перерабатывающей отрасли и производителей свекловичного сахара, но не всем хозяйствам, а лишь тем, кто пострадал в этом году от засухи. Аграрии ожидали диалога с премьер-министром Натальей Гаврилицей, но она не явилась на встречи.Аграрии выводили технику на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. К этим проблемам добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. В начале сентября глава минсельхоза Владимир Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений – выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.По данным министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии, в агросекторе республики задействовано более 21% трудоспособного населения.
https://ria.ru/20221115/sandu-1831581960.html
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя санду, наталья гаврилица, молдавия
Майя Санду, Наталья Гаврилица, Молдавия
Санду призвала аграриев Молдавии выращивать конкурентоспособную продукцию
Президент Молдавии Санду призвала аграриев страны выращивать конкурентоспособную продукцию
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала аграриев республики выращивать качественную продукцию, отметив, что власти увеличили фонд субсидирования сельского хозяйства до 1,75 миллиарда леев (примерно 90,5 миллиона долларов).
В воскресенье работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Молдавии отмечают профессиональный праздник.
"Я благодарю всех аграриев за их работу. Они не только кормят свои семьи, но и всю страну, они обеспечивают работой сотни тысяч людей. В этом году власти увеличили до 1,75 миллиарда леев фонд субсидирования сельского хозяйства, а также расширили доступ к субсидиям для разных категорий сельхозпроизводителей… Наша цель — развитие устойчивого к климатическим изменениям и конкурентоспособного сельского хозяйства. Выращивать качественную продукцию, развивать перерабатывающую промышленность и сделать лейбл "Сделано в Молдове" привычным на мировых рынках", - говорится в поздравительном послании Санду, опубликованном в воскресенье на официальных страницах молдавского президента в соцсетях.
Глава республики отметила, что нынешнем году молдавские фермеры получили компенсацию за акцизный сбор на дизельное топливо, а Евросоюз увеличил экспортные квоты на семь сельскохозяйственных продуктов из Молдавии.
Летом и в первые месяцы осени молдавские аграрии провели предупредительные протесты в селах и районах. Сельхозпроизводители выдвинули требования правительству: ввести мораторий на выплату долгов перед кредиторами, продлить срок уплаты налога на недвижимость, возместить акциза для перерабатывающей отрасли и производителей свекловичного сахара, но не всем хозяйствам, а лишь тем, кто пострадал в этом году от засухи. Аграрии ожидали диалога с премьер-министром Натальей Гаврилицей
, но она не явилась на встречи.
Аграрии выводили технику на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. К этим проблемам добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. В начале сентября глава минсельхоза Владимир Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений – выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.
По данным министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии, в агросекторе республики задействовано более 21% трудоспособного населения.