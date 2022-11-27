https://ria.ru/20221127/rosatom-1834542927.html

Посол Намибии рассказал о планируемом с "Росатомом" проекте по добыче урана

Посол Намибии рассказал о планируемом с "Росатомом" проекте по добыче урана - РИА Новости, 27.11.2022

Посол Намибии рассказал о планируемом с "Росатомом" проекте по добыче урана

Правительство Намибии и "Росатом" не имеют серьезных разногласий по планируемому российскому проекту добычи урана в этой стране, но надо разъяснить местному... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:18

2022-11-27T10:18

2022-11-27T10:36

россия

намибия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

всемирная ядерная ассоциация (wna)

экономика

кирилл комаров

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правительство Намибии и "Росатом" не имеют серьезных разногласий по планируемому российскому проекту добычи урана в этой стране, но надо разъяснить местному населению, что экологического вреда от реализации проекта не будет, заявил в интервью РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.По его словам, между "Росатомом" и правительством Намибии "нет серьезных разногласий".Он добавил, что в Намибии не действуют никакие санкции против поисковых и разведочных работ "Росатома"."Росатом" намерен добывать в Намибии уран методом так называемого скважинного подземного выщелачивания. Этот метод, который "Росатом" использует на территории России - "экологически абсолютно чистый метод, который не загрязняет окружающую среду", заявил первый замгендиректора госкорпорации - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров в минувший вторник на брифинге в рамках международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи. "Росатом" готов пригласить намибийских специалистов в Россию убедиться в безопасности этого метода, подчеркивал Комаров.При скважинном подземном выщелачивании (СПВ) через закачные скважины в так называемое рудное тело поступают растворы, они насыщаются ураном и выходят на поверхность через откачные скважины. Почвенный покров почти не нарушается, не образуется отвалов пустой породы, поэтому СПВ считается самым эффективным и экологичным методом добычи.Проект будет экономически очень выгоден для Намибии, говорил Комаров: его инвестиционный потенциал оценивается в сумму до 500 миллионов долларов, он в состоянии поднять ВВП Намибии примерно на 1-2%. Кроме того, проект даст порядка 600 рабочих мест на самом месторождении и до 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, и это будут в основном высокооплачиваемые рабочие места, отмечал Комаров.В Намибии сосредоточено 7% урановых запасов планеты. В 2021 году, по подсчетам Всемирной ядерной ассоциации (WNA), страна вошла в тройку лидеров по добыче урана. В стране действуют два уранодобывающих предприятия Husab Mine и Rössing Uranium Mine, принадлежащих китайским компаниям и отрабатывающих месторождения открытым способом.Российский проект "Крылья", нацеленный на выявление перспективных залежей урана в Намибии, стартовал в 2010 года. Цель проекта "Крылья" — поиск и разработка залежей природного урана, которые, по оценкам специалистов, могут обеспечить рекордную добычу. На одном участке уже готовятся к опытной добыче.Проект начался в 2010 году, однако практически сразу был заморожен, потому что правительство Намибии ввело мораторий на геологоразведку. После снятия моратория в 2018 году началась активная фаза проекта. В регионе Омахеке было открыто крупное месторождение песчаникового типа, потенциально пригодное для отработки методом скважинного подземного выщелачивания. Ожидается, что это месторождение позволит добывать уран в объемах, сопоставимых с объемами крупнейших уранодобывающих предприятий мира. Длительность проекта оценивается в 15–25 лет с возможностью увеличения ресурсной базы и сроков.Читайте полный текст интервью Клеменса Х. Кашуупулвы >>

https://ria.ru/20221127/reys-1834538014.html

https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html

https://ria.ru/20221127/pshenitsa-1834534874.html

россия

намибия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, намибия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", всемирная ядерная ассоциация (wna), экономика, кирилл комаров