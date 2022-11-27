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"Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж - РИА Новости, 27.11.2022
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"Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж
"Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж - РИА Новости, 27.11.2022
"Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж
Американцы потратили на онлайн-распродажах "черной пятницы" рекордные 9,12 миллиарда долларов, подсчитала компания Adobe Analytics. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T05:01
2022-11-27T05:01
экономика
технологии
черная пятница
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Американцы потратили на онлайн-распродажах "черной пятницы" рекордные 9,12 миллиарда долларов, подсчитала компания Adobe Analytics.Цифра оказалась на 2,3% выше прошлогоднего уровня и превзошла предыдущий рекорд в 9,03 миллиарда долларов, который был установлен в 2020-м.Продажи электронных товаров выросли на 221% к среднему дню в октябре 2022 года, игрушек и спортивного инвентаря - на 285% и 218% соответственно.Почти половина - 48% - онлайн-покупок в "черную пятницу" совершались с использованием смартфонов, на 78% в сравнении с предыдущей неделей увеличилась частота использования приложений, позволяющих отсрочить оплату."Несмотря на то, что в "черную пятницу" был побит рекорд онлайн-трат, мы также наблюдаем все более явные признаки более экономного потребительского поведения", - сказал ведущий аналитик компании Вивек Пандья.В "черную пятницу", которая следует за Днем благодарения, американские ритейлеры устраивают большие распродажи, предлагая крупные скидки.Аналитики ждут еще более активных онлайн-продаж в киберпонедельник. По прогнозам Adobe, их объем достигнет 11,2 миллиарда долларов - на 5,1% больше, чем в прошлом году.
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экономика, технологии, черная пятница
Экономика, Технологии, Черная пятница
05:01 27.11.2022
 
"Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж

Adobe Analytics: американцы потратили на онлайн-распродажах 9,12 миллиардов долларов

© AFP 2022 / Mark RalstonРаспродажа в "Черную пятницу" в Калвер-Сити, штат Калифорния, США
Распродажа в Черную пятницу в Калвер-Сити, штат Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / Mark Ralston
Распродажа в "Черную пятницу" в Калвер-Сити, штат Калифорния, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Американцы потратили на онлайн-распродажах "черной пятницы" рекордные 9,12 миллиарда долларов, подсчитала компания Adobe Analytics.
Цифра оказалась на 2,3% выше прошлогоднего уровня и превзошла предыдущий рекорд в 9,03 миллиарда долларов, который был установлен в 2020-м.
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Продажи электронных товаров выросли на 221% к среднему дню в октябре 2022 года, игрушек и спортивного инвентаря - на 285% и 218% соответственно.
Почти половина - 48% - онлайн-покупок в "черную пятницу" совершались с использованием смартфонов, на 78% в сравнении с предыдущей неделей увеличилась частота использования приложений, позволяющих отсрочить оплату.
"Несмотря на то, что в "черную пятницу" был побит рекорд онлайн-трат, мы также наблюдаем все более явные признаки более экономного потребительского поведения", - сказал ведущий аналитик компании Вивек Пандья.
В "черную пятницу", которая следует за Днем благодарения, американские ритейлеры устраивают большие распродажи, предлагая крупные скидки.
Аналитики ждут еще более активных онлайн-продаж в киберпонедельник. По прогнозам Adobe, их объем достигнет 11,2 миллиарда долларов - на 5,1% больше, чем в прошлом году.
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"Черные пятницы" в мире
 
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