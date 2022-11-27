https://ria.ru/20221127/pyatnitsa-1834525102.html

"Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж

"Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж - РИА Новости, 27.11.2022

"Черная пятница" в США установила рекорд онлайн-продаж

Американцы потратили на онлайн-распродажах "черной пятницы" рекордные 9,12 миллиарда долларов, подсчитала компания Adobe Analytics. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T05:01

2022-11-27T05:01

2022-11-27T05:01

экономика

технологии

черная пятница

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Американцы потратили на онлайн-распродажах "черной пятницы" рекордные 9,12 миллиарда долларов, подсчитала компания Adobe Analytics.Цифра оказалась на 2,3% выше прошлогоднего уровня и превзошла предыдущий рекорд в 9,03 миллиарда долларов, который был установлен в 2020-м.Продажи электронных товаров выросли на 221% к среднему дню в октябре 2022 года, игрушек и спортивного инвентаря - на 285% и 218% соответственно.Почти половина - 48% - онлайн-покупок в "черную пятницу" совершались с использованием смартфонов, на 78% в сравнении с предыдущей неделей увеличилась частота использования приложений, позволяющих отсрочить оплату."Несмотря на то, что в "черную пятницу" был побит рекорд онлайн-трат, мы также наблюдаем все более явные признаки более экономного потребительского поведения", - сказал ведущий аналитик компании Вивек Пандья.В "черную пятницу", которая следует за Днем благодарения, американские ритейлеры устраивают большие распродажи, предлагая крупные скидки.Аналитики ждут еще более активных онлайн-продаж в киберпонедельник. По прогнозам Adobe, их объем достигнет 11,2 миллиарда долларов - на 5,1% больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20221125/rospotrebnadzor-1834101631.html

https://ria.ru/20221124/rasprodazhi-1833613015.html

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экономика, технологии, черная пятница