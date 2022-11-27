https://ria.ru/20221127/pvo-1834574561.html

Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки

Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки - РИА Новости, 27.11.2022

Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки

Российские системы ПВО за сутки сбили два снаряда украинских РСЗО HIMARS и управляемый снаряд Excalibur, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:59

2022-11-27T14:59

2022-11-27T16:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

сумская область

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два снаряда украинских РСЗО HIMARS и управляемый снаряд Excalibur, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, херсонская область , сумская область, владимир путин