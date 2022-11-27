Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/pvo-1834574561.html
Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки
Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки - РИА Новости, 27.11.2022
Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки
Российские системы ПВО за сутки сбили два снаряда украинских РСЗО HIMARS и управляемый снаряд Excalibur, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:59
2022-11-27T16:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
сумская область
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786388506_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_8571d05c682902eae5ffecd41a592ac8.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два снаряда украинских РСЗО HIMARS и управляемый снаряд Excalibur, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
россия
херсонская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786388506_505:295:2842:2048_1920x0_80_0_0_da597cf4f697cd8d8f11e643dd9326ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, херсонская область , сумская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Сумская область, Владимир Путин
14:59 27.11.2022 (обновлено: 16:29 27.11.2022)
 
Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки

Минобороны: российские ПВО сбили за сутки два снаряда HIMARS и один Excalibur

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два снаряда украинских РСЗО HIMARS и управляемый снаряд Excalibur, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области. В районе населенного пункта Мирополье Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur", — говорится в заявлении.

РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьСумская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала