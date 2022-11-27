14:59 27.11.2022 (обновлено: 16:29 27.11.2022)
Российская ПВО сбила два снаряда HIMARS и один Excalibur за сутки
Минобороны: российские ПВО сбили за сутки два снаряда HIMARS и один Excalibur
© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили два снаряда украинских РСЗО HIMARS и управляемый снаряд Excalibur, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области. В районе населенного пункта Мирополье Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur", — говорится в заявлении.
РСЗО HIMARS производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.