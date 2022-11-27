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В Лейпциге прошли антиамериканские демонстрации - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/protesty-1834582837.html
В Лейпциге прошли антиамериканские демонстрации
В Лейпциге прошли антиамериканские демонстрации - РИА Новости, 27.11.2022
В Лейпциге прошли антиамериканские демонстрации
В Лейпциге прошли антиамериканские протестные акции, в которых, по подсчетам организаторов, приняли участие более шести тысяч человек. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:43
2022-11-27T16:51
в мире
сша
германия
лейпциг
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
украина
нато
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БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. В Лейпциге прошли антиамериканские протестные акции, в которых, по подсчетам организаторов, приняли участие более шести тысяч человек.Демонстрация состоялась накануне вечером, ее проведение анонсировал журнал Compact — издание, идейно близкое к партии АдГ ("Альтернатива для Германии").Митингующие прошли по центру города, затем выстроились рядом с американским консульством перед зданием конституционного суда, развернув российский и немецкий флаги. Они скандировали "ami, go home" (англ. "американцы, возвращайтесь домой". — Прим. ред.). Параллельно в Лейпциге проходила протестная акция левых сил, пытавшихся, сидя на дороге, заблокировать путь антиамериканской манифестации. Силовики пресекли ее."Вчера шесть тысяч человек пришли на первую общенациональную демонстрацию "ami, go home" на Симсонплац перед консульством США в Лейпциге", — пишет Compact.Издание отметило важность протестов против США, назвав последних оккупационным режимом, который втягивает Германию в конфликты.Как сообщили в пресс-службе местной полиции, всего в акции приняли участие не более тысячи человек, но при этом их количество росло во время манифестации. По данным силовиков, заведено более десяти расследований из-за нападений на сотрудников полиции, оскорблений и нарушений в области права на собрания.Это уже как минимум второй митинг в Лейпциге с начала недели. Предыдущий состоялся в понедельник, протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221122/germaniya-1833465731.html
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Антиамериканский митинг в Лейпциге против поставок оружия Украине
Антиамериканский митинг в Лейпциге против поставок оружия Украине
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в мире, сша, германия, лейпциг, воздушно-космические силы россии, украина, нато
В мире, США, Германия, Лейпциг, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Украина, НАТО
15:43 27.11.2022 (обновлено: 16:51 27.11.2022)
 
В Лейпциге прошли антиамериканские демонстрации

В Лейпциге прошли акции протеста против втягивания Германии в конфликты со стороны США

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БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. В Лейпциге прошли антиамериканские протестные акции, в которых, по подсчетам организаторов, приняли участие более шести тысяч человек.
Демонстрация состоялась накануне вечером, ее проведение анонсировал журнал Compact — издание, идейно близкое к партии АдГ ("Альтернатива для Германии").
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Митингующие прошли по центру города, затем выстроились рядом с американским консульством перед зданием конституционного суда, развернув российский и немецкий флаги. Они скандировали "ami, go home" (англ. "американцы, возвращайтесь домой". — Прим. ред.).
Параллельно в Лейпциге проходила протестная акция левых сил, пытавшихся, сидя на дороге, заблокировать путь антиамериканской манифестации. Силовики пресекли ее.
"Вчера шесть тысяч человек пришли на первую общенациональную демонстрацию "ami, go home" на Симсонплац перед консульством США в Лейпциге", — пишет Compact.
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Издание отметило важность протестов против США, назвав последних оккупационным режимом, который втягивает Германию в конфликты.
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, всего в акции приняли участие не более тысячи человек, но при этом их количество росло во время манифестации.
По данным силовиков, заведено более десяти расследований из-за нападений на сотрудников полиции, оскорблений и нарушений в области права на собрания.
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Это уже как минимум второй митинг в Лейпциге с начала недели. Предыдущий состоялся в понедельник, протестующие требовали прекратить любую военную помощь Украине от Германии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияЛейпцигВоздушно-космические силы РоссииУкраинаНАТО
 
 
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