https://ria.ru/20221127/problema-1834527489.html
В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия
В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия - РИА Новости, 27.11.2022
В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия
Все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса, написал обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T06:42
2022-11-27T06:42
2022-11-27T06:42
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса, написал обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон.Журналист отметил, что США "пошли ва-банк" и решили организовать курсы предварительной базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии со стандартами веса. В статье говорится, что лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. В частности, отметил Бейнон, в этом году не хватило десять тысяч новобранцев."Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения", — добавил обозреватель.В статье отмечается, что "подготовительные курсы" позволят нивелировать разницу в физической подготовке среди кандидатов в американскую армию.Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.
https://ria.ru/20221029/problema-1827696300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия
Обозреватель 19FortyFive Бейнон заявил, что американская армия столкнулась с ожирением
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса, написал обозреватель издания 19FortyFive
Стив Бейнон.
Журналист отметил, что США
"пошли ва-банк" и решили организовать курсы предварительной базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии со стандартами веса. В статье говорится, что лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. В частности, отметил Бейнон, в этом году не хватило десять тысяч новобранцев.
"Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения", — добавил обозреватель.
В статье отмечается, что "подготовительные курсы" позволят нивелировать разницу в физической подготовке среди кандидатов в американскую армию.
"Проблема заключается не столько в интересе к службе, сколько в привлечении квалифицированных кандидатов", — резюмировал он.
Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.