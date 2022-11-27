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В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия - РИА Новости, 27.11.2022
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В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия
В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия - РИА Новости, 27.11.2022
В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия
Все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса, написал обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T06:42
2022-11-27T06:42
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса, написал обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон.Журналист отметил, что США "пошли ва-банк" и решили организовать курсы предварительной базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии со стандартами веса. В статье говорится, что лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. В частности, отметил Бейнон, в этом году не хватило десять тысяч новобранцев."Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения", — добавил обозреватель.В статье отмечается, что "подготовительные курсы" позволят нивелировать разницу в физической подготовке среди кандидатов в американскую армию.Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.
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сша, в мире
США, В мире
06:42 27.11.2022
 
В США назвали новую проблему, с которой столкнулась американская армия

Обозреватель 19FortyFive Бейнон заявил, что американская армия столкнулась с ожирением

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса, написал обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон.
Журналист отметил, что США "пошли ва-банк" и решили организовать курсы предварительной базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии со стандартами веса. В статье говорится, что лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. В частности, отметил Бейнон, в этом году не хватило десять тысяч новобранцев.
"Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения", — добавил обозреватель.
В статье отмечается, что "подготовительные курсы" позволят нивелировать разницу в физической подготовке среди кандидатов в американскую армию.

"Проблема заключается не столько в интересе к службе, сколько в привлечении квалифицированных кандидатов", — резюмировал он.

Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.
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