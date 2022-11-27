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Жителю Иркутска дали 17 лет колонии за изнасилование сводной сестры - РИА Новости, 27.11.2022
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Жителю Иркутска дали 17 лет колонии за изнасилование сводной сестры
Жителю Иркутска дали 17 лет колонии за изнасилование сводной сестры - РИА Новости, 27.11.2022
Жителю Иркутска дали 17 лет колонии за изнасилование сводной сестры
Суд в Иркутске приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:01
2022-11-27T09:01
происшествия
иркутск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.В Иркутске суд признал 22-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Следствием и судом установлено, что молодой человек неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей сводной сестры. Первый эпизод был зафиксирован, когда девочке было 10 лет. Отмечается, что преступник действовал цинично, угрожал сестре расправой, а также постоянно говорил ей, что убьет её и бабушку. Девочка в феврале 2022 года всё же рассказала обо всем родственнику, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы."Октябрьским районным судом г. Иркутска подсудимый признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.До назначения приговора подозреваемый находился под стражей.
https://ria.ru/20221126/ubiystvo-1834442082.html
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происшествия, иркутск, россия, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Россия, Иркутская область
09:01 27.11.2022
 
Жителю Иркутска дали 17 лет колонии за изнасилование сводной сестры

Суд в Иркутске дал мужчине 17 лет колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкИсправительная колония особого режима
Исправительная колония особого режима - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Исправительная колония особого режима. Архивное фото
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ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Иркутске суд признал 22-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений по статьям УК РФ об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Следствием и судом установлено, что молодой человек неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей сводной сестры. Первый эпизод был зафиксирован, когда девочке было 10 лет. Отмечается, что преступник действовал цинично, угрожал сестре расправой, а также постоянно говорил ей, что убьет её и бабушку. Девочка в феврале 2022 года всё же рассказала обо всем родственнику, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
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До назначения приговора подозреваемый находился под стражей.
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