https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834150676.html

День матери в России

День матери в России - РИА Новости, 27.11.2022

День матери в России

День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году он приходится на 27 ноября. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T01:39

2022-11-27T01:39

2022-11-27T01:39

справки

россия

день матери

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День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году он приходится на 27 ноября.Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства. С инициативой его учреждения выступил комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. В числе задач проведения мероприятия – поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого – его матери. В 1993 году первым регионом России, установившим День матери (третье воскресенье октября), стала Якутия. Истоки праздника уходят далеко в прошлое. В Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.Впервые День матери (или Материнское воскресенье) стали отмечать в Англии в XVII веке. В Америке праздник появился в начале XX века. В 1907 году жительница Западной Вирджинии Анна Джервис предложила ввести праздник мам в честь своей рано ушедшей матери. Она писала о Дне матери в разные государственные учреждения и ее просьба была услышана. В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов.Затем этот день объявили праздником 23 страны.В большинстве стран – США, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бразилии и во многих других – он приходится на второе воскресенье мая.В Египте День матери отмечают 21 марта, в Белоруссии –14 октября, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля, в Казахстане – в третье воскресенье сентября. В Великобритании он приходится на первое воскресенье марта, а в Греции его отмечают 9 мая.В каждой стране есть свои традиции Дня матери. Так, в США и Австралии принято носить на одежде цветок гвоздики. Если мама жива – цветок яркий, если нет – белый. В Российской империи День матери впервые был проведен в декабре 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по инициативе главного инструктора скаутмастера Рагнара Фернберга.В СССР День матери впервые провели 30 октября 1988 года в школе № 228 в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан). Автором и организатором празднества стала учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В тот день было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать этот праздник ежегодным.В Советском Союзе многодетных матерей награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". Родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава". В Москве почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей. В августе 2022 года в России учредили звание "Мать-героиня", которое присваивается гражданке РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами страны. В ноябре 2022 года первыми этого звания были удостоены Ольга Дехтяренко (ЯНАО) и Медни Кадырова (Чеченская республика).Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки. В России проживают более двух миллионов многодетных семей, в них воспитываются 6,6 миллиона детей. В 2010 году таких семей было 980 тысяч.В Москве – около 120 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 300 тысяч детей. 2022 год объявлен в Якутии Годом матери в связи со 100-летием образования Якутской АССР. В регионе 32 тысячи многодетных семей, в них воспитывается более 110 тысяч детей. В последние годы в стране проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме.По всей стране в этот день проводят культурно-массовые торжества – концерты, встречи с многодетными матерями. В Москве традиционно организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями и консультацией врачей и концертами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день матери