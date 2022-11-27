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На судне Sunfish в Охотском море потушили пожар, сообщил источник
На судне Sunfish в Охотском море потушили пожар, сообщил источник - РИА Новости, 27.11.2022
На судне Sunfish в Охотском море потушили пожар, сообщил источник
Возгорание потушено на судне Sunfish в Охотском море, все члены экипажа живы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:52
2022-11-27T19:52
2022-11-27T19:52
происшествия
охотское море
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магадан
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Возгорание потушено на судне Sunfish в Охотском море, все члены экипажа живы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщал РИА Новости, что экипаж судна Sunfish, на борту которого произошло возгорание, борется с огнём и находится в Охотском море на пути следования в штормовое убежище в Усть-Хайрюзово на Камчатке.По его словам, сообщение о возгорании судна от капитана поступило оперативному дежурному около 8 утра по Москве ранее 27 ноября, вследствие чего было дано аварийное указание всем судам, находящимся вблизи Sunfish в Охотском море в 110 милях от порта Магадан, последовать к месту происшествия для оказания помощи.Ближе всего находился рыболовецкий траулер "Бутовск". Экипаж Sunfish все это время боролся с огнем самостоятельно, лишь к трем часам по Москве спустя несколько попыток удалось наконец передать экипажу изолирующие противогазы и запасные баллоны.Ранее открытое возгорание было локализовано, но вскоре распространилось снова. При этом на море достаточно серьезное волнение - до 5 метров.На борту большого морозильного рыболовного траулера Sunfish находятся 104 человека. Судно приписано к порту Невельск, владельцем является ООО "Меркурий". В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что за помощью пока никто не обращался. На Дальнем Востоке в настоящий момент ночь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, москва, магадан
Происшествия, Охотское море, Москва, Магадан
На судне Sunfish в Охотском море потушили пожар, сообщил источник
Источник: на судне Sunfish в Охотском море потушили пожар, все члены экипажа живы
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Возгорание потушено на судне Sunfish в Охотском море, все члены экипажа живы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"(Пожар) потушили, было повторное возгорание. Сейчас все под контролем...Все живы", - сообщил собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщал РИА Новости, что экипаж судна Sunfish, на борту которого произошло возгорание, борется с огнём и находится в Охотском море на пути следования в штормовое убежище в Усть-Хайрюзово на Камчатке.
По его словам, сообщение о возгорании судна от капитана поступило оперативному дежурному около 8 утра по Москве
ранее 27 ноября, вследствие чего было дано аварийное указание всем судам, находящимся вблизи Sunfish в Охотском море в 110 милях от порта Магадан
, последовать к месту происшествия для оказания помощи.
Ближе всего находился рыболовецкий траулер "Бутовск". Экипаж Sunfish все это время боролся с огнем самостоятельно, лишь к трем часам по Москве спустя несколько попыток удалось наконец передать экипажу изолирующие противогазы и запасные баллоны.
Ранее открытое возгорание было локализовано, но вскоре распространилось снова. При этом на море достаточно серьезное волнение - до 5 метров.
На борту большого морозильного рыболовного траулера Sunfish находятся 104 человека. Судно приписано к порту Невельск
, владельцем является ООО "Меркурий". В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что за помощью пока никто не обращался. На Дальнем Востоке
в настоящий момент ночь.