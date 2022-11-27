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В Подмосковье в сгоревшем частном доме нашли тела пожилых супругов - РИА Новости, 27.11.2022
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В Подмосковье в сгоревшем частном доме нашли тела пожилых супругов
В Подмосковье в сгоревшем частном доме нашли тела пожилых супругов - РИА Новости, 27.11.2022
В Подмосковье в сгоревшем частном доме нашли тела пожилых супругов
В подмосковном Солнечногорске следователи выясняют обстоятельства смерти пожилой пары при пожаре, сообщается в Telegram-канале регионального главка... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:03
2022-11-27T16:50
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В подмосковном Солнечногорске следователи выясняют обстоятельства смерти пожилой пары при пожаре, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета."Двадцать седьмого ноября 2022 года в правоохранительные органы Солнечногорска поступило сообщение о возгорании частного дома. В ходе тушения и осмотра обнаружены тела супружеской пары — пенсионеров, 1947 года рождения", — говорится в публикации.Ведомство организовало проверку. Сейчас на месте работают следователи, опрашивают родственников умерших. Планируется назначение экспертиз.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Следственный комитет России (СК РФ)
14:03 27.11.2022 (обновлено: 16:50 27.11.2022)
 
В Подмосковье в сгоревшем частном доме нашли тела пожилых супругов

СК устанавливает обстоятельства смерти пожилой пары при пожаре в доме в Солнечногорске

© Фото : СУ СК по Московской областиНа месте пожара в Солнечногорске
На месте пожара в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Фото : СУ СК по Московской области
На месте пожара в Солнечногорске
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В подмосковном Солнечногорске следователи выясняют обстоятельства смерти пожилой пары при пожаре, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета.
"Двадцать седьмого ноября 2022 года в правоохранительные органы Солнечногорска поступило сообщение о возгорании частного дома. В ходе тушения и осмотра обнаружены тела супружеской пары — пенсионеров, 1947 года рождения", — говорится в публикации.
Ведомство организовало проверку. Сейчас на месте работают следователи, опрашивают родственников умерших. Планируется назначение экспертиз.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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