https://ria.ru/20221127/pozhar-1834567067.html

В Подмосковье в сгоревшем частном доме нашли тела пожилых супругов

В Подмосковье в сгоревшем частном доме нашли тела пожилых супругов - РИА Новости, 27.11.2022

В Подмосковье в сгоревшем частном доме нашли тела пожилых супругов

В подмосковном Солнечногорске следователи выясняют обстоятельства смерти пожилой пары при пожаре, сообщается в Telegram-канале регионального главка... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:03

2022-11-27T14:03

2022-11-27T16:50

происшествия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В подмосковном Солнечногорске следователи выясняют обстоятельства смерти пожилой пары при пожаре, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета."Двадцать седьмого ноября 2022 года в правоохранительные органы Солнечногорска поступило сообщение о возгорании частного дома. В ходе тушения и осмотра обнаружены тела супружеской пары — пенсионеров, 1947 года рождения", — говорится в публикации.Ведомство организовало проверку. Сейчас на месте работают следователи, опрашивают родственников умерших. Планируется назначение экспертиз.

https://ria.ru/20221122/pozhar-1833263064.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф)