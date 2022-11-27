https://ria.ru/20221127/pozhar-1834533303.html

В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти

В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти - РИА Новости, 27.11.2022

В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти

На территории АО "Ангарская нефтехимическая компания" произошел пожар, его локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:54

2022-11-27T08:54

2022-11-27T08:54

происшествия

ангарск

иркутская область

ангарская нефтехимическая компания

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ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. На территории АО "Ангарская нефтехимическая компания" произошел пожар, его локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.В пожарно-спасательную службу Ангарска в 09.05 (04.05 мск) поступило сообщение о пожаре на технологической установке теплообменника промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК). На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла 200 квадратных метров."В 09.12 (04.12 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что поступление материалов в установку перекрыто, происходит дальнейшее выгорание оставшегося горючего. Пострадавших нет. К борьбе с пожаром привлекались 104 человека и 25 единиц техники.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram сообщил, что площадь пожара в момент локализации составила 250 квадратных метров.Прокуратура поставила на контроль ход проверки причин пожара.

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

ангарск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ангарск, иркутская область, ангарская нефтехимическая компания