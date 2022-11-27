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В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти - РИА Новости, 27.11.2022
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В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти
В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти - РИА Новости, 27.11.2022
В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти
На территории АО "Ангарская нефтехимическая компания" произошел пожар, его локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:54
2022-11-27T08:54
происшествия
ангарск
иркутская область
ангарская нефтехимическая компания
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ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. На территории АО "Ангарская нефтехимическая компания" произошел пожар, его локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.В пожарно-спасательную службу Ангарска в 09.05 (04.05 мск) поступило сообщение о пожаре на технологической установке теплообменника промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК). На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла 200 квадратных метров."В 09.12 (04.12 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что поступление материалов в установку перекрыто, происходит дальнейшее выгорание оставшегося горючего. Пострадавших нет. К борьбе с пожаром привлекались 104 человека и 25 единиц техники.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram сообщил, что площадь пожара в момент локализации составила 250 квадратных метров.Прокуратура поставила на контроль ход проверки причин пожара.
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происшествия, ангарск, иркутская область, ангарская нефтехимическая компания
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Ангарская нефтехимическая компания
08:54 27.11.2022
 
В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти

В Ангарске локализовали пожар на предприятии нефтепереработки на площади 200 "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ИРКУТСК, 27 ноя – РИА Новости. На территории АО "Ангарская нефтехимическая компания" произошел пожар, его локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В пожарно-спасательную службу Ангарска в 09.05 (04.05 мск) поступило сообщение о пожаре на технологической установке теплообменника промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК). На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла 200 квадратных метров.
"В 09.12 (04.12 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поступление материалов в установку перекрыто, происходит дальнейшее выгорание оставшегося горючего. Пострадавших нет. К борьбе с пожаром привлекались 104 человека и 25 единиц техники.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram сообщил, что площадь пожара в момент локализации составила 250 квадратных метров.
Прокуратура поставила на контроль ход проверки причин пожара.
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ПроисшествияАнгарскИркутская областьАнгарская нефтехимическая компания
 
 
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