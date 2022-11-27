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В Сочи дожди подтопили несколько улиц - РИА Новости, 27.11.2022
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В Сочи дожди подтопили несколько улиц
В Сочи дожди подтопили несколько улиц - РИА Новости, 27.11.2022
В Сочи дожди подтопили несколько улиц
Сильные ливни подтопили переправу через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи и несколько улиц около многоквартирных домов, специалисты ликвидируют последствия... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:42
2022-11-27T11:42
происшествия
сочи
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СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Сильные ливни подтопили переправу через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи и несколько улиц около многоквартирных домов, специалисты ликвидируют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе администрации курорта.Накануне городская мэрия предупреждала, что до 27 ноября в Сочи пройдут грозовые дожди."По состоянию на 10 утра 27 ноября на двух улицах Хостинского района наблюдается скопление воды рядом с многоквартирными домами, которую откачивают специалисты МУП "Водосток". В частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе откачивать воду помогает муниципальная служба спасения. В Лазаревском районе минувшей ночью подмыло переправу через ручей Чухук, силами администрации внутригородского района там уже восстанавливают насыпь", - сказали в ведомстве.Там отмечают, что умеренный дождь продолжится на территории Сочи до обеда. "Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет", - добавили в пресс-службе мэрии.
https://ria.ru/20221124/termy-1833745583.html
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
11:42 27.11.2022
 
В Сочи дожди подтопили несколько улиц

В Сочи сильные ливни подтопили несколько улиц и переправу через ручей Чухук

© Depositphotos.com / SV_ProductionДождливая погода
Дождливая погода - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Depositphotos.com / SV_Production
Дождливая погода. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Сильные ливни подтопили переправу через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи и несколько улиц около многоквартирных домов, специалисты ликвидируют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Накануне городская мэрия предупреждала, что до 27 ноября в Сочи пройдут грозовые дожди.
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"По состоянию на 10 утра 27 ноября на двух улицах Хостинского района наблюдается скопление воды рядом с многоквартирными домами, которую откачивают специалисты МУП "Водосток". В частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе откачивать воду помогает муниципальная служба спасения. В Лазаревском районе минувшей ночью подмыло переправу через ручей Чухук, силами администрации внутригородского района там уже восстанавливают насыпь", - сказали в ведомстве.
Там отмечают, что умеренный дождь продолжится на территории Сочи до обеда. "Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет", - добавили в пресс-службе мэрии.
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