https://ria.ru/20221127/potop-1834551967.html

В Сочи дожди подтопили несколько улиц

В Сочи дожди подтопили несколько улиц - РИА Новости, 27.11.2022

В Сочи дожди подтопили несколько улиц

Сильные ливни подтопили переправу через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи и несколько улиц около многоквартирных домов, специалисты ликвидируют последствия... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T11:42

2022-11-27T11:42

2022-11-27T11:42

происшествия

сочи

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СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Сильные ливни подтопили переправу через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи и несколько улиц около многоквартирных домов, специалисты ликвидируют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе администрации курорта.Накануне городская мэрия предупреждала, что до 27 ноября в Сочи пройдут грозовые дожди."По состоянию на 10 утра 27 ноября на двух улицах Хостинского района наблюдается скопление воды рядом с многоквартирными домами, которую откачивают специалисты МУП "Водосток". В частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе откачивать воду помогает муниципальная служба спасения. В Лазаревском районе минувшей ночью подмыло переправу через ручей Чухук, силами администрации внутригородского района там уже восстанавливают насыпь", - сказали в ведомстве.Там отмечают, что умеренный дождь продолжится на территории Сочи до обеда. "Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет", - добавили в пресс-службе мэрии.

https://ria.ru/20221124/termy-1833745583.html

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сочи

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происшествия, сочи