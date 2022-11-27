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Эксперт Суздальцев считает, в поставках оружия НАТО на Украину будут паузы - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/postavki-1834583608.html
Эксперт Суздальцев считает, в поставках оружия НАТО на Украину будут паузы
Эксперт Суздальцев считает, в поставках оружия НАТО на Украину будут паузы - РИА Новости, 27.11.2022
Эксперт Суздальцев считает, в поставках оружия НАТО на Украину будут паузы
В поставках оружия НАТО Киеву будут некоторые паузы, но они продолжатся, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:50
2022-11-27T15:58
специальная военная операция на украине
андрей суздальцев
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В поставках оружия НАТО Киеву будут некоторые паузы, но они продолжатся, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса сообщила о том, что двадцать стран НАТО из тридцати исчерпали возможности для отправки оружия Украине. Как пишет газета, один чиновник НАТО заявил, что в начале российской спецоперации на Украине запасы многих стран альянса были на уровне примерно половины от того, что они должны были составлять, а в создании оружия, которое могло взаимозаменяемо использоваться странами НАТО, был достигнут незначительный прогресс."Это частичная правда. Она отражает ситуацию сегодняшнего дня, не более того. Эти страны (Евросоюза - ред.) живут за счёт кооперации - им поставляют оружие в их склады, но они сейчас опустели. У них армии и склады были небольшие, но ядро НАТО обладает хорошими производительными мощностями и технологиями для того, чтобы наращивать производство", - сказал он, комментируя сообщение СМИ."Мы можем полагать, что будут некоторые паузы в поставках, оружие не будет идти потоком, там (в НАТО - ред.) идёт процесс накопления оружия… Поэтому, конечно, они (участники- страны НАТО - ред.) будут поставлять оружие, но будут паузы. Так что, это будет надолго", - добавил эксперт.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221127/nato-1834562114.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221127/1834543792.html
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андрей суздальцев, сергей лавров, украина, россия, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, Андрей Суздальцев, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО
15:50 27.11.2022 (обновлено: 15:58 27.11.2022)
 
Эксперт Суздальцев считает, в поставках оружия НАТО на Украину будут паузы

Эксперт допускает, что в поставках оружия НАТО на Украину будут паузы, но они продолжатся

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкСклад с боеприпасами
Склад с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В поставках оружия НАТО Киеву будут некоторые паузы, но они продолжатся, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
Ранее газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса сообщила о том, что двадцать стран НАТО из тридцати исчерпали возможности для отправки оружия Украине. Как пишет газета, один чиновник НАТО заявил, что в начале российской спецоперации на Украине запасы многих стран альянса были на уровне примерно половины от того, что они должны были составлять, а в создании оружия, которое могло взаимозаменяемо использоваться странами НАТО, был достигнут незначительный прогресс.
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"Это частичная правда. Она отражает ситуацию сегодняшнего дня, не более того. Эти страны (Евросоюза - ред.) живут за счёт кооперации - им поставляют оружие в их склады, но они сейчас опустели. У них армии и склады были небольшие, но ядро НАТО обладает хорошими производительными мощностями и технологиями для того, чтобы наращивать производство", - сказал он, комментируя сообщение СМИ.
"Мы можем полагать, что будут некоторые паузы в поставках, оружие не будет идти потоком, там (в НАТО - ред.) идёт процесс накопления оружия… Поэтому, конечно, они (участники- страны НАТО - ред.) будут поставлять оружие, но будут паузы. Так что, это будет надолго", - добавил эксперт.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей СуздальцевСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНАТО
 
 
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