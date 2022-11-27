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Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз - РИА Новости, 27.11.2022
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Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз
Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз - РИА Новости, 27.11.2022
Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз
Инвестиционный портал Москвы с февраля 2014 года посетили более 18 миллионов раз, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:01
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общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы с февраля 2014 года посетили более 18 миллионов раз, сообщается на сайте мэра столицы."Сегодня инвестпортал Москвы — это не только площадка с информацией об инвестиционных возможностях города, но и виртуальный офис предпринимателя, оперативный канал связи бизнеса с органами власти. За время работы ресурс посетили более 18 миллионов раз, причем 2,5 миллиона — за этот год. Количество уникальных пользователей сайта превысило 9,4 миллиона, за 2022 год оно увеличилось на 1,5 миллиона", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Отмечается, что на портале пользователи могут найти подробности, связанные с инвестициями. Там зарегистрировано более 84 тысяч личных кабинетов, из них 22 тысячи - в этом году.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, общество
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Общество
10:01 27.11.2022
 
Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз

Инвестиционный портал Москвы с его открытия в 2014 году посетили более 18 миллионов раз

© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы с февраля 2014 года посетили более 18 миллионов раз, сообщается на сайте мэра столицы.
"Сегодня инвестпортал Москвы — это не только площадка с информацией об инвестиционных возможностях города, но и виртуальный офис предпринимателя, оперативный канал связи бизнеса с органами власти. За время работы ресурс посетили более 18 миллионов раз, причем 2,5 миллиона — за этот год. Количество уникальных пользователей сайта превысило 9,4 миллиона, за 2022 год оно увеличилось на 1,5 миллиона", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что на портале пользователи могут найти подробности, связанные с инвестициями. Там зарегистрировано более 84 тысяч личных кабинетов, из них 22 тысячи - в этом году.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 17:29
Собянин сообщил, что порталом mos.ru пользуются более 15 миллионов человек
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваОбщество
 
 
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