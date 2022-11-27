https://ria.ru/20221127/portal-1834540221.html

Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз

Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз - РИА Новости, 27.11.2022

Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз

Инвестиционный портал Москвы с февраля 2014 года посетили более 18 миллионов раз, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:01

2022-11-27T10:01

2022-11-27T10:01

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы с февраля 2014 года посетили более 18 миллионов раз, сообщается на сайте мэра столицы."Сегодня инвестпортал Москвы — это не только площадка с информацией об инвестиционных возможностях города, но и виртуальный офис предпринимателя, оперативный канал связи бизнеса с органами власти. За время работы ресурс посетили более 18 миллионов раз, причем 2,5 миллиона — за этот год. Количество уникальных пользователей сайта превысило 9,4 миллиона, за 2022 год оно увеличилось на 1,5 миллиона", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Отмечается, что на портале пользователи могут найти подробности, связанные с инвестициями. Там зарегистрировано более 84 тысяч личных кабинетов, из них 22 тысячи - в этом году.

https://ria.ru/20221126/portal-1834473575.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, общество