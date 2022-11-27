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В США рассказали об ужесточении надзора за выделением помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/pomosch-1834635720.html
В США рассказали об ужесточении надзора за выделением помощи Украине
В США рассказали об ужесточении надзора за выделением помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2022
В США рассказали об ужесточении надзора за выделением помощи Украине
Член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T21:46
2022-11-27T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
майкл маккол
марджори тейлор грин
джо байден
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.Конгресс США заработает в новом составе по итогам промежуточных выборов с января 2023 года, по данным телеканала, Маккол является главным претендентом на кресло председателя комитета по иностранным делам."Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности", - сообщил в воскресенье в интервью телеканалу ABC конгрессмен-республиканец, комментируя предстоящие изменения в подходе палаты представителей к оказанию помощи Киеву.По мнению законодателя, большинство членов конгресса как со стороны демократов, так и республиканцев согласны с необходимостью более ответственного подхода к выделению помощи. В то же время Маккол подчеркнул, что конгресс намерен продолжать оказывать помощь Украине.Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессмен Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену. Законопроект также поддержали десять ее однопартийцев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834614831.html
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в мире, майкл маккол, марджори тейлор грин, джо байден, сша, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Майкл Маккол, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, США, Россия, Украина, НАТО
21:46 27.11.2022 (обновлено: 21:56 27.11.2022)
 
В США рассказали об ужесточении надзора за выделением помощи Украине

Конгрессмен Маккол рассказал об ужесточении США надзора за выделением помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине.
Конгресс США заработает в новом составе по итогам промежуточных выборов с января 2023 года, по данным телеканала, Маккол является главным претендентом на кресло председателя комитета по иностранным делам.
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"Мы будем обеспечивать больше надзора, прозрачности и ответственности", - сообщил в воскресенье в интервью телеканалу ABC конгрессмен-республиканец, комментируя предстоящие изменения в подходе палаты представителей к оказанию помощи Киеву.
По мнению законодателя, большинство членов конгресса как со стороны демократов, так и республиканцев согласны с необходимостью более ответственного подхода к выделению помощи. В то же время Маккол подчеркнул, что конгресс намерен продолжать оказывать помощь Украине.
Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессмен Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену. Законопроект также поддержали десять ее однопартийцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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