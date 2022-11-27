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Хабаровчанка, приехавшая помогать раненым, уже трудится в Луганске - РИА Новости, 27.11.2022
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Хабаровчанка, приехавшая помогать раненым, уже трудится в Луганске
Хабаровчанка, приехавшая помогать раненым, уже трудится в Луганске - РИА Новости, 27.11.2022
Хабаровчанка, приехавшая помогать раненым, уже трудится в Луганске
Пенсионерка из Хабаровска Наталья Богдановна Пасика, отправившаяся в зону проведения спецоперации помогать раненым, уже трудится в одной из больниц Луганска,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T21:25
2022-11-27T22:57
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
луганск
хабаровск
общероссийский народный фронт
донецк
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Пенсионерка из Хабаровска Наталья Богдановна Пасика, отправившаяся в зону проведения спецоперации помогать раненым, уже трудится в одной из больниц Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ряд СМИ сообщили, что жительница Хабаровска (71 год) отправилась в зону СВО добровольцем для помощи раненым после того, как туда отправились ее сын и внук.Женщина уточнила, что хотела изначально поехать в Донецк, но в связи с очень напряженной обстановкой, которая сейчас в городе из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск, было принято решение отправить ее в Луганск. По словам жительницы Хабаровска, добралась она до города удачно и сейчас уже ухаживает за ранеными и больными военнослужащими и гражданскими в одной из местных больниц. Волонтерка считает, что в ее поступке нет ничего героического."Я считаю, что каждый человек, если есть силы и желание, главное - желание, силы появятся, если есть желание, должен пусть не сюда ехать, пусть в своем городе, в своем поселке, поднять себя с дивана "за шкирку" и идти делать все, что он может делать", - рассказала пенсионерка.По ее словам, семья не стал спорить, когда женщина приняла решение ехать в Донбасс, ведь она сама родом из этого края и с "донбасским характером" переубедить ее было бы крайне сложно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
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здоровье - общество, луганск, хабаровск, общероссийский народный фронт, донецк
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Луганск, Хабаровск, Общероссийский народный фронт, Донецк
21:25 27.11.2022 (обновлено: 22:57 27.11.2022)
 
Хабаровчанка, приехавшая помогать раненым, уже трудится в Луганске

Хабаровчанка, приехавшая в зону спецоперации помогать раненым, уже трудится в Луганске

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкДоброволец Наталья Пасика перестилает постель в палате госпиталя в Луганске
Доброволец Наталья Пасика перестилает постель в палате госпиталя в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Доброволец Наталья Пасика перестилает постель в палате госпиталя в Луганске
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Пенсионерка из Хабаровска Наталья Богдановна Пасика, отправившаяся в зону проведения спецоперации помогать раненым, уже трудится в одной из больниц Луганска, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ряд СМИ сообщили, что жительница Хабаровска (71 год) отправилась в зону СВО добровольцем для помощи раненым после того, как туда отправились ее сын и внук.
"Я больше месяца ходила и искала, кто бы меня отправил, и все говорили: "Семьдесят один год, куда вы поедете?". И только в "Народном Фронте" (Общероссийский Народный Фронт – ред.) меня услышали. Я решила, что единственное, что я могу здесь делать – это ухаживать за нашими воинами", - рассказала она.
Женщина уточнила, что хотела изначально поехать в Донецк, но в связи с очень напряженной обстановкой, которая сейчас в городе из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск, было принято решение отправить ее в Луганск. По словам жительницы Хабаровска, добралась она до города удачно и сейчас уже ухаживает за ранеными и больными военнослужащими и гражданскими в одной из местных больниц. Волонтерка считает, что в ее поступке нет ничего героического.
"Я считаю, что каждый человек, если есть силы и желание, главное - желание, силы появятся, если есть желание, должен пусть не сюда ехать, пусть в своем городе, в своем поселке, поднять себя с дивана "за шкирку" и идти делать все, что он может делать", - рассказала пенсионерка.
По ее словам, семья не стал спорить, когда женщина приняла решение ехать в Донбасс, ведь она сама родом из этого края и с "донбасским характером" переубедить ее было бы крайне сложно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЛуганскХабаровскОбщероссийский народный фронтДонецк
 
 
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