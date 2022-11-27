https://ria.ru/20221127/pomosch-1834633375.html

Хабаровчанка, приехавшая помогать раненым, уже трудится в Луганске

Хабаровчанка, приехавшая помогать раненым, уже трудится в Луганске - РИА Новости, 27.11.2022

Хабаровчанка, приехавшая помогать раненым, уже трудится в Луганске

Пенсионерка из Хабаровска Наталья Богдановна Пасика, отправившаяся в зону проведения спецоперации помогать раненым, уже трудится в одной из больниц Луганска,... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T21:25

2022-11-27T21:25

2022-11-27T22:57

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

луганск

хабаровск

общероссийский народный фронт

донецк

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Пенсионерка из Хабаровска Наталья Богдановна Пасика, отправившаяся в зону проведения спецоперации помогать раненым, уже трудится в одной из больниц Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ряд СМИ сообщили, что жительница Хабаровска (71 год) отправилась в зону СВО добровольцем для помощи раненым после того, как туда отправились ее сын и внук.Женщина уточнила, что хотела изначально поехать в Донецк, но в связи с очень напряженной обстановкой, которая сейчас в городе из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск, было принято решение отправить ее в Луганск. По словам жительницы Хабаровска, добралась она до города удачно и сейчас уже ухаживает за ранеными и больными военнослужащими и гражданскими в одной из местных больниц. Волонтерка считает, что в ее поступке нет ничего героического."Я считаю, что каждый человек, если есть силы и желание, главное - желание, силы появятся, если есть желание, должен пусть не сюда ехать, пусть в своем городе, в своем поселке, поднять себя с дивана "за шкирку" и идти делать все, что он может делать", - рассказала пенсионерка.По ее словам, семья не стал спорить, когда женщина приняла решение ехать в Донбасс, ведь она сама родом из этого края и с "донбасским характером" переубедить ее было бы крайне сложно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

хабаровск

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, луганск, хабаровск, общероссийский народный фронт, донецк