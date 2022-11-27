https://ria.ru/20221127/pomosch-1834587771.html

Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 27.11.2022

Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарных грузов в Херсонской и Запорожской областях, свыше 20 тысяч граждан получили продукты... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:17

2022-11-27T16:17

2022-11-27T16:17

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бердянск

геническ

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834584932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f62ac4a47323af9e9675c3255c005c9.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарных грузов в Херсонской и Запорожской областях, свыше 20 тысяч граждан получили продукты питания и "предметы повседневного спроса", сообщает пресс-служба ведомства."В Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.Отмечается, что порядка 20 тысяч граждан получили необходимые продукты питания и "предметы повседневного спроса".Кроме того, в ведомстве дополнили, что продолжилась поддержка жителей крупных городов - Бердянска, Геническа, Мелитополя, Токмака, Энергодара."Всего во взаимодействии с коллегами из МЧС росгвардейцы выполнили 45 задач по сопровождению гуманитарных колонн", – констатировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20221105/zaderzhanie-1829360803.html

запорожская область

бердянск

геническ

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бердянск, геническ, херсонская область