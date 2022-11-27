https://ria.ru/20221127/pomosch-1834587771.html
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 27.11.2022
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарных грузов в Херсонской и Запорожской областях, свыше 20 тысяч граждан получили продукты... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:17
2022-11-27T16:17
2022-11-27T16:17
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бердянск
геническ
херсонская область
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарных грузов в Херсонской и Запорожской областях, свыше 20 тысяч граждан получили продукты питания и "предметы повседневного спроса", сообщает пресс-служба ведомства."В Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.Отмечается, что порядка 20 тысяч граждан получили необходимые продукты питания и "предметы повседневного спроса".Кроме того, в ведомстве дополнили, что продолжилась поддержка жителей крупных городов - Бердянска, Геническа, Мелитополя, Токмака, Энергодара."Всего во взаимодействии с коллегами из МЧС росгвардейцы выполнили 45 задач по сопровождению гуманитарных колонн", – констатировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221105/zaderzhanie-1829360803.html
запорожская область
бердянск
геническ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бердянск, геническ, херсонская область
Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бердянск, Геническ, Херсонская область
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия обеспечила выдачу свыше 120 тонн гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях