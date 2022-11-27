Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/pomosch-1834587771.html
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 27.11.2022
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарных грузов в Херсонской и Запорожской областях, свыше 20 тысяч граждан получили продукты... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:17
2022-11-27T16:17
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бердянск
геническ
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834584932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f62ac4a47323af9e9675c3255c005c9.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарных грузов в Херсонской и Запорожской областях, свыше 20 тысяч граждан получили продукты питания и "предметы повседневного спроса", сообщает пресс-служба ведомства."В Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.Отмечается, что порядка 20 тысяч граждан получили необходимые продукты питания и "предметы повседневного спроса".Кроме того, в ведомстве дополнили, что продолжилась поддержка жителей крупных городов - Бердянска, Геническа, Мелитополя, Токмака, Энергодара."Всего во взаимодействии с коллегами из МЧС росгвардейцы выполнили 45 задач по сопровождению гуманитарных колонн", – констатировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221105/zaderzhanie-1829360803.html
запорожская область
бердянск
геническ
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834584932_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_2afe1277e58e5f6fc4374d4c592b41ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бердянск, геническ, херсонская область
Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бердянск, Геническ, Херсонская область
16:17 27.11.2022
 
Росгвардия обеспечила выдачу гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия обеспечила выдачу свыше 120 тонн гумпомощи в Херсонской и Запорожской областях

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииВ Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи
В Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
В Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарных грузов в Херсонской и Запорожской областях, свыше 20 тысяч граждан получили продукты питания и "предметы повседневного спроса", сообщает пресс-служба ведомства.
"В Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии обеспечили выдачу более 120 тонн гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.
Отмечается, что порядка 20 тысяч граждан получили необходимые продукты питания и "предметы повседневного спроса".
Кроме того, в ведомстве дополнили, что продолжилась поддержка жителей крупных городов - Бердянска, Геническа, Мелитополя, Токмака, Энергодара.
"Всего во взаимодействии с коллегами из МЧС росгвардейцы выполнили 45 задач по сопровождению гуманитарных колонн", – констатировали в пресс-службе.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 15:27Специальная военная операция на Украине
Спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ
 
Запорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БердянскГеническХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала