https://ria.ru/20221127/polsha-1834608982.html

В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев

В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев - РИА Новости, 27.11.2022

В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев

В польском городе Глухолазы госпитализировали более двадцати украинских беженцев с симптомами отравления, сообщил портал inPoland. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T18:53

2022-11-27T18:53

2022-11-27T20:18

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В польском городе Глухолазы госпитализировали более двадцати украинских беженцев с симптомами отравления, сообщил портал inPoland."Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от двух до 16 лет. Всего отравились 23 человека —восемь взрослых и 15 детей", — говорится в материале.По мнению местных медиков, все указывает на классическое пищевое отравление, при этом результатов лабораторных исследований пока еще нет. Состояние пострадавших можно оценить как удовлетворительное, рассказал один из врачей в комментарии порталу.В то же время представитель польских властей заявил, что речь идет о норовирусной инфекции.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона.

https://ria.ru/20221123/estoniya-1833666558.html

https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина