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В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/polsha-1834608982.html
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев - РИА Новости, 27.11.2022
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
В польском городе Глухолазы госпитализировали более двадцати украинских беженцев с симптомами отравления, сообщил портал inPoland. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T18:53
2022-11-27T20:18
в мире
польша
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В польском городе Глухолазы госпитализировали более двадцати украинских беженцев с симптомами отравления, сообщил портал inPoland."Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от двух до 16 лет. Всего отравились 23 человека —восемь взрослых и 15 детей", — говорится в материале.По мнению местных медиков, все указывает на классическое пищевое отравление, при этом результатов лабораторных исследований пока еще нет. Состояние пострадавших можно оценить как удовлетворительное, рассказал один из врачей в комментарии порталу.В то же время представитель польских властей заявил, что речь идет о норовирусной инфекции.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона.
https://ria.ru/20221123/estoniya-1833666558.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина, Специальная военная операция на Украине
18:53 27.11.2022 (обновлено: 20:18 27.11.2022)
 
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев

В польском городе Глухолазы госпитализировали более 20 украинских беженцев с отравлением

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В польском городе Глухолазы госпитализировали более двадцати украинских беженцев с симптомами отравления, сообщил портал inPoland.
"Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от двух до 16 лет. Всего отравились 23 человека —восемь взрослых и 15 детей", — говорится в материале.
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Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь
По мнению местных медиков, все указывает на классическое пищевое отравление, при этом результатов лабораторных исследований пока еще нет. Состояние пострадавших можно оценить как удовлетворительное, рассказал один из врачей в комментарии порталу.
В то же время представитель польских властей заявил, что речь идет о норовирусной инфекции.
Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона.
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраина
 
 
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