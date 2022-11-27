https://ria.ru/20221127/polsha-1834608982.html
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев - РИА Новости, 27.11.2022
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
В польском городе Глухолазы госпитализировали более двадцати украинских беженцев с симптомами отравления, сообщил портал inPoland. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T18:53
2022-11-27T18:53
2022-11-27T20:18
в мире
польша
украина
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_24a8afb99b1913a6a50e022b71d12d8d.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В польском городе Глухолазы госпитализировали более двадцати украинских беженцев с симптомами отравления, сообщил портал inPoland."Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от двух до 16 лет. Всего отравились 23 человека —восемь взрослых и 15 детей", — говорится в материале.По мнению местных медиков, все указывает на классическое пищевое отравление, при этом результатов лабораторных исследований пока еще нет. Состояние пострадавших можно оценить как удовлетворительное, рассказал один из врачей в комментарии порталу.В то же время представитель польских властей заявил, что речь идет о норовирусной инфекции.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона.
https://ria.ru/20221123/estoniya-1833666558.html
https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_bb3980a29d213bee735a4dad7cd6bb1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина, Специальная военная операция на Украине
18:53 27.11.2022 (обновлено: 20:18 27.11.2022)
В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
В польском городе Глухолазы госпитализировали более 20 украинских беженцев с отравлением