https://ria.ru/20221127/pologi-1834624175.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2022
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Украинские боевики дважды в течение выходных обстреляли город Пологи в Запорожской области, ранения получили шесть человек, сообщили журналистам в Запорожской... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:21
2022-11-27T20:21
2022-11-27T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские боевики дважды в течение выходных обстреляли город Пологи в Запорожской области, ранения получили шесть человек, сообщили журналистам в Запорожской администрации.Там пояснили, что в результате обстрелов значительные повреждения получили административные здания МЧС и полиции, универмаг, общеобразовательная и спортивная школы, а также две неработающие больницы, пятиэтажный и частный жилые дома. В городе частично отключено электроснабжение, наблюдаются перебои с мобильной связи. Работают экстренные службы, идет ликвидация последствий обстрелов."В первую очередь в кратчайшие сроки будут восстановлены школы, потому что идет учебный год, и дети должны продолжить обучение. Все пострадавшие, а также жильцы поврежденных домов получат компенсацию вреда здоровью и имуществу. Мы поможем им оформить необходимые документы", - сказал журналистам глава администрации города Пологи Роман Сушков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Украинские боевики дважды за выходные обстреляли город Пологи в Запорожской области