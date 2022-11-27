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ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/pologi-1834624175.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2022
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Украинские боевики дважды в течение выходных обстреляли город Пологи в Запорожской области, ранения получили шесть человек, сообщили журналистам в Запорожской... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:21
2022-11-27T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские боевики дважды в течение выходных обстреляли город Пологи в Запорожской области, ранения получили шесть человек, сообщили журналистам в Запорожской администрации.Там пояснили, что в результате обстрелов значительные повреждения получили административные здания МЧС и полиции, универмаг, общеобразовательная и спортивная школы, а также две неработающие больницы, пятиэтажный и частный жилые дома. В городе частично отключено электроснабжение, наблюдаются перебои с мобильной связи. Работают экстренные службы, идет ликвидация последствий обстрелов."В первую очередь в кратчайшие сроки будут восстановлены школы, потому что идет учебный год, и дети должны продолжить обучение. Все пострадавшие, а также жильцы поврежденных домов получат компенсацию вреда здоровью и имуществу. Мы поможем им оформить необходимые документы", - сказал журналистам глава администрации города Пологи Роман Сушков.
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в мире, жкх, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:21 27.11.2022
 
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

Украинские боевики дважды за выходные обстреляли город Пологи в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Украинские боевики дважды в течение выходных обстреляли город Пологи в Запорожской области, ранения получили шесть человек, сообщили журналистам в Запорожской администрации.
"Город Пологи подвергался массированным обстрелам со стороны украинских боевиков дважды за выходные... Пострадали шесть мирных жителей. Они госпитализированы и получают квалифицированную медицинскую помощь", - сказали в администрации.
Там пояснили, что в результате обстрелов значительные повреждения получили административные здания МЧС и полиции, универмаг, общеобразовательная и спортивная школы, а также две неработающие больницы, пятиэтажный и частный жилые дома. В городе частично отключено электроснабжение, наблюдаются перебои с мобильной связи. Работают экстренные службы, идет ликвидация последствий обстрелов.
"В первую очередь в кратчайшие сроки будут восстановлены школы, потому что идет учебный год, и дети должны продолжить обучение. Все пострадавшие, а также жильцы поврежденных домов получат компенсацию вреда здоровью и имуществу. Мы поможем им оформить необходимые документы", - сказал журналистам глава администрации города Пологи Роман Сушков.
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