https://ria.ru/20221127/politsiya-1834631855.html
Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца
Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца - РИА Новости, 27.11.2022
Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца
Мужчину, тело которого было обнаружено в городе Уиган на западе Великобритании со следами потенциально опасного вещества, вероятно, застрелили и облили... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T21:10
2022-11-27T21:10
2022-11-27T21:10
в мире
манчестер
великобритания
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчину, тело которого было обнаружено в городе Уиган на западе Великобритании со следами потенциально опасного вещества, вероятно, застрелили и облили кислотой, говорится в заявлении полиции Манчестера.Тело человека обнаружили вечером в четверг, 24 ноября, в городе Уиган на западе Британии, полиция Манчестера сообщила, что на нем было найдено потенциально опасное вещество, и призвала всех контактировавших со скончавшимся связаться с правоохранителями или немедленно обратиться за медицинской помощью."По первоначальной информации, жертва получила смертельное огнестрельное ранение и была облита кислотой", - говорится в заявлении на сайте полиции.Как сообщается, после проведения экспертиз и тестов выяснилось, что обнаруженные на теле мужчины вещества не представляют вреда или угрозы для населения в районе, где была обнаружена жертва нападения.Согласно заявлению, правоохранители принимают меры предосторожности в связи с этим происшествием.
https://ria.ru/20221127/bezhentsy-1834592094.html
манчестер
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манчестер, великобритания
В мире, Манчестер, Великобритания
Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца
Полиция Манчестера объяснила следы опасного вещества на теле найденного в Уигане британца
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчину, тело которого было обнаружено в городе Уиган на западе Великобритании со следами потенциально опасного вещества, вероятно, застрелили и облили кислотой, говорится в заявлении полиции Манчестера.
Тело человека обнаружили вечером в четверг, 24 ноября, в городе Уиган на западе Британии, полиция Манчестера сообщила, что на нем было найдено потенциально опасное вещество, и призвала всех контактировавших со скончавшимся связаться с правоохранителями или немедленно обратиться за медицинской помощью.
"По первоначальной информации, жертва получила смертельное огнестрельное ранение и была облита кислотой", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Как сообщается, после проведения экспертиз и тестов выяснилось, что обнаруженные на теле мужчины вещества не представляют вреда или угрозы для населения в районе, где была обнаружена жертва нападения.
Согласно заявлению, правоохранители принимают меры предосторожности в связи с этим происшествием.