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Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца - РИА Новости, 27.11.2022
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Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца
Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца - РИА Новости, 27.11.2022
Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца
Мужчину, тело которого было обнаружено в городе Уиган на западе Великобритании со следами потенциально опасного вещества, вероятно, застрелили и облили... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T21:10
2022-11-27T21:10
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчину, тело которого было обнаружено в городе Уиган на западе Великобритании со следами потенциально опасного вещества, вероятно, застрелили и облили кислотой, говорится в заявлении полиции Манчестера.Тело человека обнаружили вечером в четверг, 24 ноября, в городе Уиган на западе Британии, полиция Манчестера сообщила, что на нем было найдено потенциально опасное вещество, и призвала всех контактировавших со скончавшимся связаться с правоохранителями или немедленно обратиться за медицинской помощью."По первоначальной информации, жертва получила смертельное огнестрельное ранение и была облита кислотой", - говорится в заявлении на сайте полиции.Как сообщается, после проведения экспертиз и тестов выяснилось, что обнаруженные на теле мужчины вещества не представляют вреда или угрозы для населения в районе, где была обнаружена жертва нападения.Согласно заявлению, правоохранители принимают меры предосторожности в связи с этим происшествием.
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в мире, манчестер, великобритания
В мире, Манчестер, Великобритания
21:10 27.11.2022
 
Полиция объяснила следы "опасного вещества" на теле убитого британца

Полиция Манчестера объяснила следы опасного вещества на теле найденного в Уигане британца

© AP Photo / PA/Peter ByrneПолиция в Манчестере
Полиция в Манчестере - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / PA/Peter Byrne
Полиция в Манчестере. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчину, тело которого было обнаружено в городе Уиган на западе Великобритании со следами потенциально опасного вещества, вероятно, застрелили и облили кислотой, говорится в заявлении полиции Манчестера.
Тело человека обнаружили вечером в четверг, 24 ноября, в городе Уиган на западе Британии, полиция Манчестера сообщила, что на нем было найдено потенциально опасное вещество, и призвала всех контактировавших со скончавшимся связаться с правоохранителями или немедленно обратиться за медицинской помощью.
"По первоначальной информации, жертва получила смертельное огнестрельное ранение и была облита кислотой", - говорится в заявлении на сайте полиции.
Как сообщается, после проведения экспертиз и тестов выяснилось, что обнаруженные на теле мужчины вещества не представляют вреда или угрозы для населения в районе, где была обнаружена жертва нападения.
Согласно заявлению, правоохранители принимают меры предосторожности в связи с этим происшествием.
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