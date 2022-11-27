https://ria.ru/20221127/pogoda-1834535452.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 27.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно, без существенных осадков, высокое давление и не выше минус 1 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T09:25

2022-11-27T09:25

2022-11-27T09:25

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков, высокое давление и не выше минус 1 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдётся без значимых осадков. Но из-за инверсии сохранится высокая плотность слоистой облачности, при этом температурный фон окажется близким к своей климатической норме. То есть облачно, без существенных осадков, температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, в Подмосковье - ноль - минус 5", - рассказал Тишковец.По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 761 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20221120/smartfon-1832828994.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)