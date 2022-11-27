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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 27.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно, без существенных осадков, высокое давление и не выше минус 1 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T09:25
2022-11-27T09:25
2022-11-27T09:25
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков, высокое давление и не выше минус 1 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдётся без значимых осадков. Но из-за инверсии сохранится высокая плотность слоистой облачности, при этом температурный фон окажется близким к своей климатической норме. То есть облачно, без существенных осадков, температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, в Подмосковье - ноль - минус 5", - рассказал Тишковец.По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно составит 761 миллиметр ртутного столба.
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московская область (подмосковье)
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец пообещал москвичам в воскресенье облачность и до одного градуса мороза