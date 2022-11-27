https://ria.ru/20221127/peskov-1834571681.html
Песков заявил, что Россия научилась руководствоваться своими интересами
Песков заявил, что Россия научилась руководствоваться своими интересами - РИА Новости, 27.11.2022
Песков заявил, что Россия научилась руководствоваться своими интересами
Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:40
2022-11-27T14:40
2022-11-27T15:12
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Однако, по его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются.Европа пока обсуждает стоимость и каким будет потолок цен, но решение не объявлено."Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", - заявил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
14:40 27.11.2022 (обновлено: 15:12 27.11.2022)
Песков заявил, что Россия научилась руководствоваться своими интересами
Песков: в России научились быть разумными и руководствоваться собственными интересами
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости.
Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента (Владимира) Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая", - сказал он Павлу Зарубину
в программе "Москва. Кремль. Путин".
Однако, по его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются.
Европа
пока обсуждает стоимость и каким будет потолок цен, но решение не объявлено.
"Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", - заявил Песков.