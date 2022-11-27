https://ria.ru/20221127/peskov-1834571681.html

Песков заявил, что Россия научилась руководствоваться своими интересами

Песков заявил, что Россия научилась руководствоваться своими интересами - РИА Новости, 27.11.2022

Песков заявил, что Россия научилась руководствоваться своими интересами

Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:40

2022-11-27T14:40

2022-11-27T15:12

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Позиция России по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена президентом страны - позиция России пока такая, но есть нюансы, требующие проработки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Однако, по его словам, в России смотрят на те цифры, которые озвучиваются.Европа пока обсуждает стоимость и каким будет потолок цен, но решение не объявлено."Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", - заявил Песков.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий песков (спецпредставитель президента)