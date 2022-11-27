https://ria.ru/20221127/peskov-1834570549.html

Молодое поколение политиков Запада гонится за публичностью, заявил Песков

Молодое поколение политиков Запада гонится за публичностью, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2022

Молодое поколение политиков Запада гонится за публичностью, заявил Песков

Молодое поколение западных политиков иногда гонится за публичной реакцией, но профессионализм в итоге все равно возобладает, приоритет будет за серьезными... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:36

2022-11-27T14:36

2022-11-27T14:36

россия

политика

павел зарубин

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Молодое поколение западных политиков иногда гонится за публичной реакцией, но профессионализм в итоге все равно возобладает, приоритет будет за серьезными людьми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Слушайте, профессионализм в итоге все равно возобладает. И вот это ... молодое поколение политиков - да, они иногда гонятся, видимо, за публичной реакцией на то, что они делают. Для них, наверное, лестно соприкасаться с какими-то серьезными людьми. И они хотят это продемонстрировать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Но со временем, наверное, все-таки возобладает профессионализм, возобладает здравый смысл. И все-таки приоритет будет за серьезными людьми", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221127/peskov-1834569348.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, павел зарубин, дмитрий песков