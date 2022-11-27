Молодое поколение политиков Запада гонится за публичностью, заявил Песков
Песков: молодое поколение западных политиков иногда гонится за публичной реакцией
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Молодое поколение западных политиков иногда гонится за публичной реакцией, но профессионализм в итоге все равно возобладает, приоритет будет за серьезными людьми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Слушайте, профессионализм в итоге все равно возобладает. И вот это ... молодое поколение политиков - да, они иногда гонятся, видимо, за публичной реакцией на то, что они делают. Для них, наверное, лестно соприкасаться с какими-то серьезными людьми. И они хотят это продемонстрировать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Но со временем, наверное, все-таки возобладает профессионализм, возобладает здравый смысл. И все-таки приоритет будет за серьезными людьми", - добавил Песков.