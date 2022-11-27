https://ria.ru/20221127/peskov-1834569348.html
Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях
Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях - РИА Новости, 27.11.2022
Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях
Европарламент основывает свою работу на эмоциях, Россия не принимает близко к сердцу его решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:30
2022-11-27T14:30
2022-11-27T22:31
россия
европарламент
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
павел зарубин
владимир путин
украина
донбасс
евросоюз
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Европарламент основывает свою работу на эмоциях, Россия не принимает близко к сердцу его решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма"."Конечно, не секрет для нас, что последние годы Европарламент не питал особой любви к нам. В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там. И, скажем так, принимать это близко к сердцу", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. Сейчас Евросоюз не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в подобные списки. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.МИД России расценил резолюцию ЕП как недружественный шаг. Как отметил замглавы ведомства Олег Сыромолотов, попытки обвинить Россию в "государственном терроризме" начались задолго до операции на Украине, в качестве "застрельщика" такой риторики ожидаемо выступил Киев. Это решение является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом, отмечал он.
https://ria.ru/20221127/siriya-1834560417.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европарламент, дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, владимир путин, украина, донбасс, евросоюз
Россия, Европарламент, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Павел Зарубин, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Евросоюз
14:30 27.11.2022 (обновлено: 22:31 27.11.2022)
Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях
Песков: Россия не приняла близко к сердцу решение ЕП признать ее спонсором терроризма