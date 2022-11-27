https://ria.ru/20221127/peskov-1834569348.html

Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях

Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях - РИА Новости, 27.11.2022

Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях

Европарламент основывает свою работу на эмоциях, Россия не принимает близко к сердцу его решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:30

2022-11-27T14:30

2022-11-27T22:31

россия

европарламент

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

павел зарубин

владимир путин

украина

донбасс

евросоюз

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Европарламент основывает свою работу на эмоциях, Россия не принимает близко к сердцу его решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма"."Конечно, не секрет для нас, что последние годы Европарламент не питал особой любви к нам. В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там. И, скажем так, принимать это близко к сердцу", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. Сейчас Евросоюз не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в подобные списки. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая запрещенные и в России.МИД России расценил резолюцию ЕП как недружественный шаг. Как отметил замглавы ведомства Олег Сыромолотов, попытки обвинить Россию в "государственном терроризме" начались задолго до операции на Украине, в качестве "застрельщика" такой риторики ожидаемо выступил Киев. Это решение является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом, отмечал он.

https://ria.ru/20221127/siriya-1834560417.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, европарламент, дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, владимир путин, украина, донбасс, евросоюз