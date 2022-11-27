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При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек
При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек - РИА Новости, 27.11.2022
При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек
Попытка государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке привела к гибели как минимум пяти человек, передает французская... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T03:33
2022-11-27T03:33
2022-11-27T08:53
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Попытка государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке привела к гибели как минимум пяти человек, передает французская радиостанция RFI.О неудавшейся попытке госпереворота премьер-министр Патрис Тровоада заявил 25 ноября. По его словам, четверо мужчин, в том числе бывший председатель Национального собрания Дельфин Невеш, напали на казармы, но были задержаны. Позже силовики арестовали еще десятки человек, среди которых как военные, так и гражданские.Как уточняет радиостанция, в подготовке путча власти подозревают батальон "Буйволы", созданный в ЮАР и распущенный после падения апартеида. В частности, Кошта в прошлом был наемником батальона. Он уже участвовал в попытках переворота на Сан-Томе и Принсипи в июле 2003 и в 2009 году.
https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html
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в мире, сан-томе
03:33 27.11.2022 (обновлено: 08:53 27.11.2022)
При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек
RFI: при попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи в Африке погибли пять человек