https://ria.ru/20221127/perevorot-1834523409.html

При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек

При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек - РИА Новости, 27.11.2022

При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек

Попытка государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке привела к гибели как минимум пяти человек, передает французская... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T03:33

2022-11-27T03:33

2022-11-27T08:53

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сан-томе

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Попытка государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке привела к гибели как минимум пяти человек, передает французская радиостанция RFI.О неудавшейся попытке госпереворота премьер-министр Патрис Тровоада заявил 25 ноября. По его словам, четверо мужчин, в том числе бывший председатель Национального собрания Дельфин Невеш, напали на казармы, но были задержаны. Позже силовики арестовали еще десятки человек, среди которых как военные, так и гражданские.Как уточняет радиостанция, в подготовке путча власти подозревают батальон "Буйволы", созданный в ЮАР и распущенный после падения апартеида. В частности, Кошта в прошлом был наемником батальона. Он уже участвовал в попытках переворота на Сан-Томе и Принсипи в июле 2003 и в 2009 году.

https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html

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