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При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек - РИА Новости, 27.11.2022
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При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек
При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек - РИА Новости, 27.11.2022
При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек
Попытка государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке привела к гибели как минимум пяти человек, передает французская... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T03:33
2022-11-27T08:53
в мире
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Попытка государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке привела к гибели как минимум пяти человек, передает французская радиостанция RFI.О неудавшейся попытке госпереворота премьер-министр Патрис Тровоада заявил 25 ноября. По его словам, четверо мужчин, в том числе бывший председатель Национального собрания Дельфин Невеш, напали на казармы, но были задержаны. Позже силовики арестовали еще десятки человек, среди которых как военные, так и гражданские.Как уточняет радиостанция, в подготовке путча власти подозревают батальон "Буйволы", созданный в ЮАР и распущенный после падения апартеида. В частности, Кошта в прошлом был наемником батальона. Он уже участвовал в попытках переворота на Сан-Томе и Принсипи в июле 2003 и в 2009 году.
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в мире, сан-томе
В мире, Сан-Томе
03:33 27.11.2022 (обновлено: 08:53 27.11.2022)
 
При попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи погибли пять человек

RFI: при попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи в Африке погибли пять человек

© Фото : Public DomainАвтомат Калашникова
Автомат Калашникова - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Фото : Public Domain
Автомат Калашникова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Попытка государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке привела к гибели как минимум пяти человек, передает французская радиостанция RFI.

"По нашей информации, погибли по меньшей мере пять человек, в частности глава оппозиционной партии и бывший путчист Арлесиу Кошта", — говорится в сообщении.

О неудавшейся попытке госпереворота премьер-министр Патрис Тровоада заявил 25 ноября. По его словам, четверо мужчин, в том числе бывший председатель Национального собрания Дельфин Невеш, напали на казармы, но были задержаны. Позже силовики арестовали еще десятки человек, среди которых как военные, так и гражданские.
Как уточняет радиостанция, в подготовке путча власти подозревают батальон "Буйволы", созданный в ЮАР и распущенный после падения апартеида. В частности, Кошта в прошлом был наемником батальона. Он уже участвовал в попытках переворота на Сан-Томе и Принсипи в июле 2003 и в 2009 году.
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